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Порошенко встретится с главой МВФ в Давосе

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В рамках встречи Кристин Лагард и Петр Порошенко обсудят украинские реформы, принятие которых необходимо для продолжения финансирования со стороны фонда.
Кристин Лагард и Петр Порошенко
Кристин Лагард и Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард планируют встретиться на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом сообщил пресс-секретарь МВФ Джерри Райс, сообщает Радио Свобода.

"Лагард и президент Порошенко планируют встретиться в Давосе. Я думаю, они обсудят прогресс реформ в Украине, в частности, тех, которые проложат путь к завершению пересмотра программы", – сказал он.

Напомним, форум в Давосе будет проходить 23-26 января.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее МВФ раскритиковал пенсионную реформу в Украине, потребовав внести в нее ряд изменений.

Также МВФ критиковал законопроект об Антикоррупционном суде.  Фонде считают, что некоторые положения этого законопроекта противоречат обязательствам Украины в рамках программы EFF и рекомендациям Венецианской комиссии.

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Теги: МВФ, Давос, Порошенко, реформы, Лагард, Петр Порошенко, транш МВФ
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Источник: korrespondent.net

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