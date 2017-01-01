В Украине обесточены более 760 населенных пунктов

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено около полутора тысяч единиц техники и более двух тысяч человек.

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено около полутора тысяч единиц техники и более двух тысяч человек.

В Украине из-за плохих погодных условий обесточены 763 населенных пункта в восьми областях. Об этом сообщает ГСЧС.

"Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 763 населенных пунктов в 8 областях", – говорится в сообщение.

Отмечается, что по состоянию на 21:00 в Украине наблюдался сильный снег в Черкасской и Черниговской областях, умеренный снег в Винницкой, Закарпатской, Киевской, Сумской областях и Киеве, снег с дождем в Кировоградской, Одесской и Полтавской областях, дождь в Николаевской и Херсонской областях. На остальной территории без осадков.

Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлечено около 1,4 тысяч единиц техники и более двух тысяч человек. Спасатели подчеркивают, что движение на автомобильных дорогах сейчас обеспечено, пробок нет.

Местные органы власти и ГСЧС развернули на территории страны более четырех тысяч пунктов обогрева.

Как сообщал Корреспондент.net, по состоянию на 18:00 четверга в Одесской области был обесточен 531 населенный пункт. В регионе было полностью запрещено движение пассажирского автотранспорта.