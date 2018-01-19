В Ивано-Франковске пропал руководитель крупнейшей в Украине меховой фабрики

Иван Артемович пропал без вести, когда суд начал рассматривать дело о банкротстве компании.

С 13 января ничего не известно о его месте нахождения kurs.if.ua

В Ивано-Франковске с 13 января пропал без вести Иван Михайлович Артемович, глава правления компании Хутрофирма Тысменица, которое является крупнейшим меховым предприятием Украины.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

“57-летний житель Ивано-Франковска Иван Артемович утром 13 января вышел из дома, и по настоящее время местонахождение его неизвестно“, - говорится в сообщении.

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Также полиция приводит приметы разыскиваемого: рост 170-175 см, полного телосложения, волосы средней длины с проседью. Был одет в спортивные штаны черного цвета, спортивную куртку синего цвета, кроссовки синего цвета. При себе имел барсетку черного цвета, мобильный телефон iPhone 6, паспорт гражданина Украины.

Полиция приводит приметы разыскиваемого mvs.gov.ua

Издание Zaxid.net уточняет, что руководитель компании исчез через два дня после того, как суд начал рассмотрение производства о банкротстве его компании.

По данным аналитической системы YouControl, Иван Артемович является руководителем и конечным бенефициаром ОАО Хутрофирма Тысменица, которое по состоянию на 11 января 2018 находилось в процессе объявления банкротства. Кроме того, компания почти 600 тыс. грн налогового долга.

Напомним, в конце декабря в Киеве нашли похищенного российского топ-менеджера криптовалютной биржи.