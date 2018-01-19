Под Киевом браконьеры застрелили беременную лосиху
В Вышгородском районе под Киевом браконьеры застрелили самку лося. Об этом сообщает в пятницу, 19 января, ТСН.
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Егеря во время осмотра территории обнаружили место, где убили животное: браконьеры наскоро содрали с животного шкуру и разобрали тушу: внутренности и мех бросили на снегу, а мясо забрали.
По следам егеря вышли на село и дом предполагаемых преступников. Однако хозяева двора, невзирая на пятна крови на снегу перед домом, свою причастность к браконьерству отрицают.
По следам определили, что лосиха ходила с маленьким лосенком, а ветеринары установили, что она еще и беременна – носила два эмбриона.
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На лосей охотятся из-за их дорогого мяса, потому что килограмм филе доходит до 750 гривен, его принимают элитные рестораны, где подают блюда из дичи. Застреленное животное весило под 400 кг, около 200 – это свежатина, которую могли продать.
За совершенное преступление браконьерам грозит штраф в 176 тысяч гривен или тюремное заключение.
Напомним, в 2017-ом лося внесли в Красную книгу Украины.