На Волыни рейсовый автобус застрял на ж/д путях
В Киверцовском районе Волынской области возле села Дерно международный рейсовый автобус с 53 пассажирами застрял на путях железнодорожного переезда. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается, к аварийно-спасательным работам были привлечены 3 единицы крупногабаритной специальной пожарно-спасательной техники.
“В 1:37 сотрудники ГСЧС с помощью тросов отбуксировали автобус с железнодорожного переезда и установили на безопасном участке автодороги, после чего он продолжил движение по маршруту“, - сказано в сообщении.
Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет. Последствия ДТП не повлияли на расписание движения поездов.
Напомним, в Запорожской области 17 января пассажирский автобус Мариуполь-Харьков столкнулся с автомобилем, в результате происшествия погибли два человека.