На Прикарпатье отчим почти 6 лет насиловал падчерицу

Девочке в этом году исполнится 14 лет.

В полицию Ивано-Франковской области 11 января области обратилась жительница Коломыйского района, которая сообщила, что с ее внучкой, которая живет в одном из сел Косовского района, отчим вступает в половые сношения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Читай также: В России священника приговорили к 14 годам колонии за педофилию “Правоохранители выяснили, что, начиная с 2012 года мужчина систематически, пользуясь отсутствием своей сожительницы, вступал с падчерицей 2004 года рождения в половые сношения вопреки ее воле. На основании обоснованных доказательств преступных действий 55-летнему злоумышленнику вчера объявили о подозрении в совершении преступления и арестовали“, - сообщили в полиции. “Правоохранители выяснили, что, начиная с 2012 года мужчина систематически, пользуясь отсутствием своей сожительницы, вступал с падчерицей 2004 года рождения в половые сношения вопреки ее воле. На основании обоснованных доказательств преступных действий 55-летнему злоумышленнику вчера объявили о подозрении в совершении преступления и арестовали“, - сообщили в полиции.