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На Прикарпатье отчим почти 6 лет насиловал падчерицу

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Девочке в этом году исполнится 14 лет.
Мать ребенка уехала на зароботки
Мать ребенка уехала на зароботки
depositphotos.com
В полицию Ивано-Франковской области 11 января области обратилась жительница Коломыйского района, которая сообщила, что с ее внучкой, которая живет в одном из сел Косовского района, отчим вступает в половые сношения.
 
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
 

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“Правоохранители выяснили, что, начиная с 2012 года мужчина систематически, пользуясь отсутствием своей сожительницы, вступал с падчерицей 2004 года рождения в половые сношения вопреки ее воле. На основании обоснованных доказательств преступных действий 55-летнему злоумышленнику вчера объявили о подозрении в совершении преступления и арестовали“, - сообщили в полиции.
 
Следует отметить, что отчим потерпевшей проживает в гражданском браке с матерью, которая сейчас находится за границей. 
 
Следователи начали и досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины ( “Изнасилование“).
 
Стоит отметить, что отчиму грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Сейчас проводится ряд судебных экспертиз, продолжается следствие.
 
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Теги: изнасилование Ивано-Франковская область, Коломыя, заробитчанка
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