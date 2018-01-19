На Прикарпатье отчим почти 6 лет насиловал падчерицу
Девочке в этом году исполнится 14 лет.
В полицию Ивано-Франковской области 11 января области обратилась жительница Коломыйского района, которая сообщила, что с ее внучкой, которая живет в одном из сел Косовского района, отчим вступает в половые сношения.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
Читай также: В России священника приговорили к 14 годам колонии за педофилию“Правоохранители выяснили, что, начиная с 2012 года мужчина систематически, пользуясь отсутствием своей сожительницы, вступал с падчерицей 2004 года рождения в половые сношения вопреки ее воле. На основании обоснованных доказательств преступных действий 55-летнему злоумышленнику вчера объявили о подозрении в совершении преступления и арестовали“, - сообщили в полиции.
Следует отметить, что отчим потерпевшей проживает в гражданском браке с матерью, которая сейчас находится за границей.
Следователи начали и досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины ( “Изнасилование“).
Стоит отметить, что отчиму грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Сейчас проводится ряд судебных экспертиз, продолжается следствие.
Напомним, в конце декабря в Ивано-Франковске полиция задержали 36-летнего мужчину, который в течение года насиловал свою 14-летнюю дочь.