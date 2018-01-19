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Черкассы остались без воды: из-за погоды обесточена насосная станция

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На время восстановления работы станции жителям подвозят воду.
Черкассы остались без воды: из-за погоды обесточена насосная станция
Насосная станция КП Черкассыводоканал, которая снабжает водой весь город Черкассы, по состоянию на утро пятницы была повторно обесточена из-за погодных условий.
 
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
 

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“Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения насосной станции КП Черкассыводоканал, которая обеспечивает водоснабжение город Черкассы, повторно была обесточена на утро 19 января“, - говорится в сообщении.
 
По информации спасателей, к работам по восстановлению электроснабжения привлечены 2 аварийные бригады облэнерго. К тому же, отметили в ведомстве, для распиловки поваленных деревьев на трассе линии электропередач привлечены 5 спасателей и 1 единица техники.
 
На сайте ГСЧС уточняют полный перечень адресов мест подвоза воды в городе Черкаси в период отсутствия водоснабжения.
 
Адреса, куда подвозят воду
Адреса, куда подвозят воду
http://ck.dsns.gov.ua

Напомним, 18 января в Винницкой и Черкасской областях сотни авто стояли в заторах из-за снегопадов. 

В районе города Умань Черкасской области вследствие сложных погодных условий и ДТП движение автотранспорта оказалось практически полностью заблокированным.

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Теги: Черкассы, вода, погода, обесточено, насосная станция
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