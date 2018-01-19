Черкассы остались без воды: из-за погоды обесточена насосная станция

На время восстановления работы станции жителям подвозят воду.

Насосная станция КП Черкассыводоканал, которая снабжает водой весь город Черкассы, по состоянию на утро пятницы была повторно обесточена из-за погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Читай также: В Одесской области масштабное отключение света “Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения насосной станции КП Черкассыводоканал, которая обеспечивает водоснабжение город Черкассы, повторно была обесточена на утро 19 января“, - говорится в сообщении. “Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения насосной станции КП Черкассыводоканал, которая обеспечивает водоснабжение город Черкассы, повторно была обесточена на утро 19 января“, - говорится в сообщении.

По информации спасателей, к работам по восстановлению электроснабжения привлечены 2 аварийные бригады облэнерго. К тому же, отметили в ведомстве, для распиловки поваленных деревьев на трассе линии электропередач привлечены 5 спасателей и 1 единица техники.

На сайте ГСЧС уточняют полный перечень адресов мест подвоза воды в городе Черкаси в период отсутствия водоснабжения.

Адреса, куда подвозят воду http://ck.dsns.gov.ua

Напомним, 18 января в Винницкой и Черкасской областях сотни авто стояли в заторах из-за снегопадов.

В районе города Умань Черкасской области вследствие сложных погодных условий и ДТП движение автотранспорта оказалось практически полностью заблокированным.