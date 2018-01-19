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Беларусь ответила Трампу относительно Минских переговоров

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В Беларуси считают, что успех переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе не зависит от места их проведения.
Глава МИД Беларуси считает, что переговоры могут быть и в Антарктиде
Глава МИД Беларуси считает, что переговоры могут быть и в Антарктиде
УНИАН

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о переносе переговоров по Донбассу и заявил, что на успех переговоров место их проведения никаким образом не влияет. 

Об этом сообщает Европейская правда.

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“Вряд ли что-нибудь зависит от места проведения переговоров. Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе“, - заявил он.

Министр отметил, что Беларусь не напрашивалась быть площадкой для проведения переговоров и приняла это предложение от стран Нормандской четверки. Макей добавил, что Беларусь, в отличие от других, “за лаврами миротворца не гонится“.

Глава МИД подчеркнул, что Беларусь заинтересована в решении конфликта и Лукашенко неоднократно предлагал варианты урегулирования кризиса, в том числе обеспечение контроля белорусскими миротворцами украинско-российской границы и линии соприкосновения.

Напомним, 18 января во время встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым президент США Дональда Трампа предложил изменить место переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

В тоже время спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует на следующей неделе планирует посетить ряд европейских стран, где обсудит ситуацию в Украине.

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Теги: Донбасс, минские переговоры, Трамп, Беларусь
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