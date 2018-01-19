Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Американскую банковскую карту Саакашвили арестовали

Спецтема: Дело Саакашвили
Комментариев: 0
Саакашвили уверяет, что закрыл все счета за пределами Украины.
Речь идет о карточке, которую изъяли во время обыска дома
Речь идет о карточке, которую изъяли во время обыска дома
УНИАН

Во время брифинга в зале Апелляционного суда Михаил Саакашвили заявил, что Печерский районный суд Киева наложил арест на его американскую банковскую карточку.

Об этом сообщает 112 Украина.

Читай также: Саакашвили заявил об ускорении суда по депортации

“Вчера Печерский суд заслушал вопрос и наложил арест на мою американскую карту“, - сказал Саакашвили.

Политик добавил, что это решение никак не влияет, поскольку все банковские счета за границами Украины у него закрыты и арестованная карта была недействующей.

Сегодня в Апелляционном суде Киева должно было состояться заседание касательно меры пресечения для Саакашвили, однако рассмотрение апелляции перенесли на 10:00 26 января.

Напомним, 16 января адвокат Саакашвили заявил, что во время допроса политика в СБУ у него пытались взять образец голоса. Ранее 5 января пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что решение Тбилисского горсуда о заочном осуждении Михаила Саакашвили не влияет на ход экстрадиционной проверки.

Поделись:
Теги: Печерский суд, Саакашвили, банковская карта, арест
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь