Американскую банковскую карту Саакашвили арестовали

Саакашвили уверяет, что закрыл все счета за пределами Украины.

Речь идет о карточке, которую изъяли во время обыска дома УНИАН

Во время брифинга в зале Апелляционного суда Михаил Саакашвили заявил, что Печерский районный суд Киева наложил арест на его американскую банковскую карточку.

Об этом сообщает 112 Украина.

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“Вчера Печерский суд заслушал вопрос и наложил арест на мою американскую карту“, - сказал Саакашвили.

Политик добавил, что это решение никак не влияет, поскольку все банковские счета за границами Украины у него закрыты и арестованная карта была недействующей.

Сегодня в Апелляционном суде Киева должно было состояться заседание касательно меры пресечения для Саакашвили, однако рассмотрение апелляции перенесли на 10:00 26 января.

Напомним, 16 января адвокат Саакашвили заявил, что во время допроса политика в СБУ у него пытались взять образец голоса. Ранее 5 января пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что решение Тбилисского горсуда о заочном осуждении Михаила Саакашвили не влияет на ход экстрадиционной проверки.