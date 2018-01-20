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Рабинович: Закон о приватизации – это легализированное "раздерибанивание" Украины

Комментариев: 7
Принятием закона о приватизации Верховная Рада дала старт окончательному дерибану национального достояния Украины.
Рабинович: Закон о приватизации – это легализированное "раздерибанивание" Украины

Об этом в эфире программы Большой вечер телеканала NewsOne заявил народный депутат, глава парламентского подкомитета по правам человека и лидер партии За життя Вадим Рабинович.

“С довольными лицами, нарушая законы и Конституцию, распродавая в самое неподходящее время остатки национального достояния, парламентарии добивают экономику государства. Я еще никогда не видел столько довольных депутатских и министерских лиц, как сегодня после голосования по закону о приватизации. Они запустили коррумпированный маховик проедания“, – подчеркнул народный депутат.

Политик добавил, что стоимость всех госпредприятий, которые подлежат приватизации, будет определять оценщик, в объективности и независимости которого уже сейчас возникают большие сомнения.

“Этому “честному“ оценщику мы еще вынуждены будем заплатить сумму, установленную в индивидуальном порядке. Какой он будет “честны“ – мы с вами прекрасно понимаем. К тому же, тут они заводят шарманку о «врагах из России», которых они ни за что не допустят к скупке наших предприятий. Отличная технология: когда они хотят обокрасть страну, то всегда говорят, что не пустят сюда кого-то из России“, –  отметил Рабинович.

Лидер партии За життя подчеркнул, что в условиях кризиса запускать приватизацию экономически нецелесообразно.

“Никто не продает свой дом в момент, когда пожар, – тогда этот дом ничего не стоит! И купит его кто-то свой, за копейки. Они и делают это все для того, чтобы задешево скупить остатки национального достояния“, – заявил парламентарий.

По его мнению, с помощью этого закона власть себе же за бесценок продаст все оставшиеся “лакомые куски“ экономики.

“Стоимость предприятий при их правлении достигла минимальной отметки, а средств наворовано ими немерено, и их нужно куда-нибудь вложить. Этот закон – легализированное “раздерибанивание“ Украины, лохотрон, на основании которого дограбят всех нас“, – констатировал депутат.

По словам политика, для справедливой передачи госпредприятий в частные руки необходимо преодолеть кризис.

“Очевидно, что в условиях, когда страна находится в экономическом упадке, ни о какой честной и прозрачной приватизации речи быть не может. Каждый, кто имеет хотя бы однокомнатную квартиру, знает, что сегодня ее продавать невыгодно, лучше подождать роста цен. Страна – это наша общая квартира, а когда квартира и вовсе в огне – ее цена мизерная!» – убежден лидер партии За життя.

Он также призвал украинцев задуматься о будущем, которое после принятия закона ожидает и их, и их детей.

"Наша экономика, наша промышленность развалены. Уже закрылись ЛАЗ, ЗАЗ, Южмаш дышит на ладан... Фактически приостановили работу все машиностроительные гиганты, которыми так гордилась когда-то вся страна. Этим же законом депутаты дали старт распродаже остатков экономики и сделали шаг к тому, чтобы оставить не только наше поколение, но и наших детей ни с чем", – резюмировал Вадим Рабинович.

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Комментариев (7)
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Ruspidor    20.01.2018, 11:02
Оценка:  0
Ruspidor
Рабе-Юля опять возмутилась... Правильно, рабюля, надо светиться везде, где есть слово "приватизация", авось народ запомнит...
katsapozlo    20.01.2018, 10:55
Оценка:  0
katsapozlo
Высказался один из главных воров в Украине. Кстати 85% высказываний этого деятеля откровенная ложь, этот человек реально не знает о жизни практически ничего, зато устраивает сам на себя покушения отсиживаясь в это время в Лондоне.
Ruspidor    20.01.2018, 11:00
Оценка:  0
Ruspidor
О, мальчик мой, как раз этот человек згает о жизни всё, и особенно о людях, иначе б не смог забраться и сидеть так высоко ничего не делая...
Коцман_Бобза    20.01.2018, 10:23
Оценка:  +1
Коцман_Бобза
А где была твоя совесть когда сам совершал преступления, кстати - экономические?
    20.01.2018, 10:54
Оценка:  -1
Т.е пусть грабят дальше..тебя все устраивает
Так тяжко признаться лохом..который сам же за все это голосовал,правда???
Коцман_Бобза    20.01.2018, 10:58
Оценка:  -1
Коцман_Бобза
Если ты не понял, Рабинович возмущается только потому, что ему мало досталось. Он таким образом требует передела. А когда он получит большую долю, он точно так же будет рассказывать, что приватизация делается правильно.
Вурдалак    20.01.2018, 11:31
Оценка:  -1
Вурдалак
Измельчал ты,Боцман,измельчал)) Аргументами объявляешь свои предположения))А сам дерибан слабо покритиковать?
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