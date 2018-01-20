Рабинович: Закон о приватизации – это легализированное "раздерибанивание" Украины

Принятием закона о приватизации Верховная Рада дала старт окончательному дерибану национального достояния Украины.

Об этом в эфире программы Большой вечер телеканала NewsOne заявил народный депутат, глава парламентского подкомитета по правам человека и лидер партии За життя Вадим Рабинович.

“С довольными лицами, нарушая законы и Конституцию, распродавая в самое неподходящее время остатки национального достояния, парламентарии добивают экономику государства. Я еще никогда не видел столько довольных депутатских и министерских лиц, как сегодня после голосования по закону о приватизации. Они запустили коррумпированный маховик проедания“, – подчеркнул народный депутат.

Политик добавил, что стоимость всех госпредприятий, которые подлежат приватизации, будет определять оценщик, в объективности и независимости которого уже сейчас возникают большие сомнения.

“Этому “честному“ оценщику мы еще вынуждены будем заплатить сумму, установленную в индивидуальном порядке. Какой он будет “честны“ – мы с вами прекрасно понимаем. К тому же, тут они заводят шарманку о «врагах из России», которых они ни за что не допустят к скупке наших предприятий. Отличная технология: когда они хотят обокрасть страну, то всегда говорят, что не пустят сюда кого-то из России“, – отметил Рабинович.

Лидер партии За життя подчеркнул, что в условиях кризиса запускать приватизацию экономически нецелесообразно.

“Никто не продает свой дом в момент, когда пожар, – тогда этот дом ничего не стоит! И купит его кто-то свой, за копейки. Они и делают это все для того, чтобы задешево скупить остатки национального достояния“, – заявил парламентарий.

По его мнению, с помощью этого закона власть себе же за бесценок продаст все оставшиеся “лакомые куски“ экономики.

“Стоимость предприятий при их правлении достигла минимальной отметки, а средств наворовано ими немерено, и их нужно куда-нибудь вложить. Этот закон – легализированное “раздерибанивание“ Украины, лохотрон, на основании которого дограбят всех нас“, – констатировал депутат.

По словам политика, для справедливой передачи госпредприятий в частные руки необходимо преодолеть кризис.

“Очевидно, что в условиях, когда страна находится в экономическом упадке, ни о какой честной и прозрачной приватизации речи быть не может. Каждый, кто имеет хотя бы однокомнатную квартиру, знает, что сегодня ее продавать невыгодно, лучше подождать роста цен. Страна – это наша общая квартира, а когда квартира и вовсе в огне – ее цена мизерная!» – убежден лидер партии За життя.

Он также призвал украинцев задуматься о будущем, которое после принятия закона ожидает и их, и их детей.

"Наша экономика, наша промышленность развалены. Уже закрылись ЛАЗ, ЗАЗ, Южмаш дышит на ладан... Фактически приостановили работу все машиностроительные гиганты, которыми так гордилась когда-то вся страна. Этим же законом депутаты дали старт распродаже остатков экономики и сделали шаг к тому, чтобы оставить не только наше поколение, но и наших детей ни с чем", – резюмировал Вадим Рабинович.