Замглавы миссии ОБСЕ едет на Донбасс

Александр Хуг 21-25 января совершит поездку на восток Украины, в ходе которой оценит ситуацию с безопасностью на линии разграничения.

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг 21-25 января планирует посетить Донецкую и Луганскую области. Об этом в пятницу, 19 января, пишет Укринформ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг 21-25 января совершит поездку на восток Украины", – проинформировали в пресс-службе.

Как отметили в ОБСЕ, Хуг оценит ситуацию с безопасностью на линии разграничения и влияние ее на гражданское население, пообщается с местными жителями и посетит места, где осуществляются проекты восстановления критической инфраструктуры, к продвижению которых имеет отношение миссия.

В ходе визита Хуг встретится с наблюдателями ОБСЕ во время их патрулей вдоль линии разграничения и прессой.

Напомним, ранее Александр Хуг заявил, что в зоне вооруженного конфликта увеличилось количество обстрелов и обострилась ситуация в целом. Также накануне в Краматорске погиб наблюдатель ОБСЕ.