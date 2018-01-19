Военным пообещали увеличить пенсию на 77%

Пенсия будет пересчитана "задним числом" с 1 января 2018 года. При чем военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях, пообещали более значительное повышение.

Вследствие реформы пенсионного обеспечения военнослужащих, их пенсия увеличится на 77%. Также будут учтены интересы участников боевых действий. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает в пятницу, 19 января, Правительственный портал.

"После начала пенсионной реформы в 2017 году средняя пенсия по стране выросла до 2448 гривень, а средняя пенсия силовиков составляет 2600 гривень, то есть они практически сравнялись. Это негативная и неправильная ситуация, ведь военные должны иметь большую пенсию. Поэтому после проведения изменений в пенсионном обеспечении военнослужащих, по нашим расчетам, пенсии военных должны увеличиться не менее чем на 77 процентов", - сказал Рева.

Он подтвердил, что перерасчет пенсий произойдет с 1 января 2018 сразу после принятия соответствующего закона.

Министр также акцентировал внимание на поручении Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по первоочередной поддержке пенсионной реформой военнослужащих именно тех, которые принимали участие в боевых действиях, защищая Украину. Таким образом, механизмы, которые вводит реформа, позволят дифференцировать в большую сторону размер пенсий этих военных по сравнению с военнослужащими, находившимися в тылу.

Ранее в Кропивницком военные пенсионеры вышли на митинг с требованием пересчитать пенсии.

Также бывшие милиционеры митинговали в Мариуполе.