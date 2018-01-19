В ОБСЕ рассказали, кем был погибший наблюдатель

Виталий Зара, который погиб в краматорске, работал в Луганской мониторинговой группе с июля 2015 года. Он служил в Северодонецке, Луганске и Кадиевке.

Погибший в четверг, 19 января, наблюдатель ОБСЕ был гражданином Молдовы. Об этом сообщается на странице СММ ОБСЕ в Facebook.

Отмечается, что погибшего наблюдателя, звали Виталий Зара.

"Виталий Зара, гражданин Молдовы, работал в Луганской мониторинговой группе с июля 2015 года. Он служил в Северодонецке, Луганске и Кадиевке", - отметили на странице СММ ОБСЕ.

Напомним, накануне ОБСЕ подтвердила смерть наблюдателя в Краматорске. Сообщалось лишь, что он ехал в такси и попал в ДТП. Других подробностей не было известно.

"Его будут помнить, как надежного, трудолюбивого и улыбающегося друга и коллегу. Светлая память!", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ.

Напомним, ранее в ОБСЕ сообщили, что сепаратисты резко увеличили количество обстрелов в районе Донецкой фильтровальной станции.