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В ОБСЕ рассказали, кем был погибший наблюдатель

Комментариев: 1
Виталий Зара, который погиб в краматорске, работал в Луганской мониторинговой группе с июля 2015 года. Он служил в Северодонецке, Луганске и Кадиевке.
Виталий Зара
Виталий Зара
facebook.com/oscesmm

Погибший в четверг, 19 января, наблюдатель ОБСЕ был гражданином Молдовы. Об этом сообщается на странице СММ ОБСЕ в Facebook.

Отмечается, что погибшего наблюдателя, звали Виталий Зара.

"Виталий Зара, гражданин Молдовы, работал в Луганской мониторинговой группе с июля 2015 года. Он служил в Северодонецке, Луганске и Кадиевке", - отметили на странице СММ ОБСЕ.

Напомним, накануне ОБСЕ подтвердила смерть наблюдателя в Краматорске. Сообщалось лишь, что он ехал в такси и попал в ДТП. Других подробностей не было известно.

"Его будут помнить, как надежного, трудолюбивого и улыбающегося друга и коллегу. Светлая память!", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ.

Напомним, ранее в ОБСЕ сообщили, что сепаратисты резко увеличили количество обстрелов в районе Донецкой фильтровальной станции.

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Теги: ДТП, смерть, наблюдатель, ОБСЕ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
rezvo4    19.01.2018, 22:50
Оценка:  0
rezvo4
боевики ВСУ и грохнули, как обычно.
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