Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Стрельба в Одессе: умер раненый полицейский

Комментариев: 5
В результате перестрелки скончались три человека и еще трое получили ранения. Среди пострадавших два правоохранителя и один случайный свидетель.
Инцидент произошел на улице Новосельского
Инцидент произошел на улице Новосельского
Думская

В Одессе умер полицейский, получивший ранения во время сегодняшней стрельбы на улице Новосельского.

Об этом сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Тридцатилетний полицейский, который находился в тяжелом состоянии, умер в больнице. Пригарин Сергей Владимирович погиб при исполнении своих обязанностей", – написал Форостяк на своей странице в Facebook.

Как сообщал Корреспондент.net, днем в пятницу, 19 января, в центре Одессы на улице Новосельского произошла стрельба. Изначально сообщалось об одном погибшем и троих раненых.

По информации СМИ, стрелком являлся 57-летний пророссийский активист Валентин Дорошенко. Он называл себя членом "партии Сталина", был лидером объединения ЗУБР (За Украину, Беларусь и Россию). Дорошенко был убит в перестрелке.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Одесса, стрельба, полиция, умер, погиб, убит, полицейский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
СтальнаяКрыса    20.01.2018, 00:40
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Если бы полиция была вооружена летальным, а не травматическим оружием, таких случаев было бы меньше. А насчет этой гниды главаря партии сталина- за сдачу таких надо платить нормальные деньги, и их продавали бы кто смог.
Мухоморище    19.01.2018, 21:12
Оценка:  +7
Мухоморище
Царство небесное.Но как,блть, всё непрофессионально.
Rabyshkin    19.01.2018, 21:10
Оценка:  0
Rabyshkin
Ещё один не настрелялся.
Где_Пупок    19.01.2018, 21:48
Оценка:  -5
Где_Пупок
И тебе того же, воен
addinol2008    19.01.2018, 22:39
Оценка:  +3
addinol2008
тогда на майских этих гнид выпустили из сизо
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь