Стрельба в Одессе: умер раненый полицейский

В результате перестрелки скончались три человека и еще трое получили ранения. Среди пострадавших два правоохранителя и один случайный свидетель.

В Одессе умер полицейский, получивший ранения во время сегодняшней стрельбы на улице Новосельского.

Об этом сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Тридцатилетний полицейский, который находился в тяжелом состоянии, умер в больнице. Пригарин Сергей Владимирович погиб при исполнении своих обязанностей", – написал Форостяк на своей странице в Facebook.

Как сообщал Корреспондент.net, днем в пятницу, 19 января, в центре Одессы на улице Новосельского произошла стрельба. Изначально сообщалось об одном погибшем и троих раненых.

По информации СМИ, стрелком являлся 57-летний пророссийский активист Валентин Дорошенко. Он называл себя членом "партии Сталина", был лидером объединения ЗУБР (За Украину, Беларусь и Россию). Дорошенко был убит в перестрелке.