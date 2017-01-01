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Климкин анонсировал встречу Порошенко с Трампом

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Президенты Украины и США проведут переговоры в ходе Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, который пройдет 23-26 января, утверждает глава МИД.
Петр Порошенко и Дональд Трамп
Петр Порошенко и Дональд Трамп
Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала Интер, сообщает Интерфакс-Украина.

"Конечно, президент будет разговаривать с Трампом ...", – сказал Климкин,говоря о предстоящих встречах главы украинского лидера в Давосе.

Министр уточнил, в каком формате будут общаться президенты.

"О чем можно говорить в формате общей встречи? Ну, конечно, они будут разговаривать как два президента. Какой смысл обсуждать вопрос и очень чувствительные вопросы в формате каком-то очень общем", – резюмировал Климкин.

Как сообщал Корреспондент.net, Порошенко уже дважды встречался с Трампом. Первая встреча состоялась 20 июня 2017 в ходе визита президента Украины в Вашингтон. Тогда Трамп принял Порошенко в Белом доме.

Вторая встреча прошла 21 сентября 2017 года в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда Трамп и Порошенко час общались в отеле Lotte New York Palace Hotel.

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Теги: Украина, США, президент, Давос, Порошенко, Трамп, Дональд Трамп, Украинский ланч в Давосе, Петр Порошенко, Климкин, Павел Климкин
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Источник: korrespondent.net

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