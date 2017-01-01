Появились подробности перестрелки в Одессе

Правоохранители рассказали об инциденте, в результате которого погибли три человека и пострадали двое полицейских, а также случайный прохожий.

В пресс-службе полиции Одесской области информировали о подробностях перестрелки между пророссийским активистом Валентином Дорошенко и правоохранителями.

"Нами установлено, что перед задержанием разыскиваемого гражданина возник конфликт между Дорошенко и его знакомым. На место, указанное в сообщении, выехала следственно-оперативная группа в составе трех человек. Когда они приехали, визуально установили контакт с подозреваемым в розыске гражданином Дорошенко, пытались проверить его документы. Дорошенко выхватил, предварительно, автоматическое огнестрельное оружие и вплотную начал стрелять в сотрудников полиции", - рассказал председатель ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин.

Он также отметил, что оперативник получил пять попаданий в грудь, участковый ранение в туловище, а водитель - в бедро.