Появились подробности перестрелки в Одессе
Правоохранители рассказали об инциденте, в результате которого погибли три человека и пострадали двое полицейских, а также случайный прохожий.
В пресс-службе полиции Одесской области информировали о подробностях перестрелки между пророссийским активистом Валентином Дорошенко и правоохранителями.
"Нами установлено, что перед задержанием разыскиваемого гражданина возник конфликт между Дорошенко и его знакомым. На место, указанное в сообщении, выехала следственно-оперативная группа в составе трех человек. Когда они приехали, визуально установили контакт с подозреваемым в розыске гражданином Дорошенко, пытались проверить его документы. Дорошенко выхватил, предварительно, автоматическое огнестрельное оружие и вплотную начал стрелять в сотрудников полиции", - рассказал председатель ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин.
Он также отметил, что оперативник получил пять попаданий в грудь, участковый ранение в туловище, а водитель - в бедро.
Указано, что среди погибших - знакомый убитого стрелка. Во время стрельбы по полицейским разыскиваемый совершил выстрелы и в сторону товарища.
В ходе штурма помещения, где прятался злоумышленник, правоохранители обнаружили еще двоих ранее судимых мужчин, а также огнестрельное оружие и четыре осколочные гранаты.
Напомним, 19 января, в центре Одессы произошла стрельба во время задержания разыскиваемого пророссийского активиста Дорошенко. В результате перестрелки он был убит.
Позже от полученных ран в больнице скончался полицейский.
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