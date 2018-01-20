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У стрелка из Одессы обнаружили мастерскую оружия

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Убитый в перестрелке Валентин Дорошенко имел при себе пистолет-пулемет и четыре осколочные гранаты. Полицейские нашли в его доме мини цех по производству оружия.
Штурм помещения в Одессе, где находился злоумышленник
Штурм помещения в Одессе, где находился злоумышленник
facebook.com/mvs.gov.ua

Одесское издание Думская опубликовало фотографии оружейной мастерской Валентина Дорошенко, который спровоцировал перестрелку с правоохранителями.

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Отмечается, что она находилась в замаскированном погребе под его домом.

По информации издания, полицейские обнаружили несколько станков, включая токарный и сверлильный, заготовки для оружия, два готовых пистолета-пулемета, отличающихся от того, который использовал преступник, и пистолет.

Напомним, 19 января, в центре Одессы произошла стрельба во время задержания разыскиваемого пророссийского активиста Дорошенко. В результате перестрелки он был убит.

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Теги: Одесса, оружие, фото, стрельба, перестрелка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ППренк    20.01.2018, 09:16
Оценка:  +1
ППренк
Обнаружили просто мастерскую, в которой могло изготовляться оружие.
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