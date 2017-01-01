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Киев призывает ЮНЕСКО помочь сохранить Ханский дворец в Бахчисарае

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В МИД Украины заявили, что действия российских властей на полуострове представляют угрозу культурному наследию крымскотатарского народа.
Ремонтные работы в Ханском дворце Бахчисарая
Ремонтные работы в Ханском дворце Бахчисарая
facebook.com/osman.pashayev
 
Украина призвала ЮНЕСКО принять срочные меры для предотвращения угрозы уничтожения Ханского дворца в Бахчисарае, сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Отмечается, что критическая ситуация вокруг Ханского дворца в Бахчисарае стала главной темой специального заседания Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, которое состоялось в Министерстве иностранных дел 19 января.

Участники заседания констатировали, что так называемые реставрационные работы на территории дворца в Бахчисарае представляют реальную угрозу уничтожения памятника всемирного наследия ЮНЕСКО.
 
Было принято решение принять меры для мобилизации международных усилий, прежде всего по линии ЮНЕСКО, для сохранения уникального объекта.
 
Ранее сообщалось, что в Крыму в Ханском дворце Бахчисарая проводят работы, которые разрушают исторический памятник.
 
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Теги: Крым, ЮНЕСКО, реконструкция, дворец, бахчисарай
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Источник: korrespondent.net

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