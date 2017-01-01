Киев призывает ЮНЕСКО помочь сохранить Ханский дворец в Бахчисарае

В МИД Украины заявили, что действия российских властей на полуострове представляют угрозу культурному наследию крымскотатарского народа.

Украина призвала ЮНЕСКО принять срочные меры для предотвращения угрозы уничтожения Ханского дворца в Бахчисарае, сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Отмечается, что критическая ситуация вокруг Ханского дворца в Бахчисарае стала главной темой специального заседания Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, которое состоялось в Министерстве иностранных дел 19 января. Отмечается, что критическая ситуация вокруг Ханского дворца в Бахчисарае стала главной темой специального заседания Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, которое состоялось в Министерстве иностранных дел 19 января.

Участники заседания констатировали, что так называемые реставрационные работы на территории дворца в Бахчисарае представляют реальную угрозу уничтожения памятника всемирного наследия ЮНЕСКО.

Было принято решение принять меры для мобилизации международных усилий, прежде всего по линии ЮНЕСКО, для сохранения уникального объекта.