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В Украине остаются обесточенными почти 400 населенных пунктов

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В субботу 390 населенных пунктов остаются без света из-за сложных погодных условий. Больше всего от непогоды пострадала Одесская область – почти 300 населенных пунктов обесточены.
Непогода обесточила 390 населенных пунктов
Непогода обесточила 390 населенных пунктов
Korrespondent.net

В Украине из-за непогоды по состоянию на утро субботы, 20 января, остаются обесточенными 390 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Остаются обесточенными 390 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Одесская - 298 н.п., Черкасская - 76 н.п., Черниговская - 16 н.п., которые были обесточены 18 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра)", – говорится в сообщении.

Бригады облэнерго привлекли к восстановлению электроснабжения. Так, в Одесской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения Вилкова. В Черкасской области восстановлено электроснабжение насосной станции Черкассыводоканал, которая была обесточена 19 января.

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Теги: погода, непогода, отключение электричества, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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