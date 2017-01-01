В Украине остаются обесточенными почти 400 населенных пунктов

В субботу 390 населенных пунктов остаются без света из-за сложных погодных условий. Больше всего от непогоды пострадала Одесская область – почти 300 населенных пунктов обесточены.

В Украине из-за непогоды по состоянию на утро субботы, 20 января, остаются обесточенными 390 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Остаются обесточенными 390 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Одесская - 298 н.п., Черкасская - 76 н.п., Черниговская - 16 н.п., которые были обесточены 18 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра)", – говорится в сообщении.

Бригады облэнерго привлекли к восстановлению электроснабжения. Так, в Одесской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения Вилкова. В Черкасской области восстановлено электроснабжение насосной станции Черкассыводоканал, которая была обесточена 19 января.