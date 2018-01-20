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Переговоры по Донбассу можно проводить хоть в Папуа - Новой Гвинее - Огрызко

Комментариев: 1
Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что эффективность переговоров определяется не местом их проведения.
По мнению Огрызко, белорусские власти не хотят, чтобы переговоры были перенесены
По мнению Огрызко, белорусские власти не хотят, чтобы переговоры были перенесены
facebook.com/ogrysko

Перенос переговоров касательно урегулирования конфликта на Донбассе из Минска в Казахстан никак не повлияет на их результативность, считает бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Об этом сообщает Гордон.

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“Как ни странно, но я соглашусь с главой белорусского МИД: переговоры по Донбассу можно проводить хоть в Папуа – Новой Гвинее, хоть в Антарктиде, хоть у белых медведей, хоть у бурых. Результативность переговоров определяет отнюдь не место их проведения. В истории дипломатии было много случаев, когда договоренности достигались во время прогулки в парке или чаепития. То есть никакого значения это не имеет. Наивно думать, что мы решим все вопросы, перенеся переговоры по Донбассу в Казахстан. Определяющим фактором является позиция сторон переговоров, а не то, где они собрались“, – подчеркнул Огрызко.

По его мнению, белорусские власти не хотят, чтобы переговоры по Донбассу были перенесены в Казахстан.

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“Пока мы не заставим агрессора ответить за то, что он сделал, вопрос места проведения переговоров носит второстепенный характер. Сначала оказываем давление, а потом выбираем место. Только тогда будет результат. Что касается Беларуси, то для них Минск – это единственная международная площадка, где собираются представители европейских стран. Для любого государства предоставить возможность для переговоров – очень престижно. И белорусы не хотят терять такой бонус“, – отметил Огрызко.

Ранее сообщалось о том, что ООН призвала активизировать переговоры по Донбассу.

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Теги: донбасс, переговоры, украина, Казахстан, Беларусь
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Комментариев (2)
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хх1977хх    20.01.2018, 11:08
Оценка:  +1
хх1977хх
да хоть на луне, всё равно порошенка со своей бандой не выполняют договорённости и ему нужна война
    20.01.2018, 11:17
Оценка:  0
Война -это бабки,которые не поддаются контролю
Мир - это бесконечные вложения в обустройство пострадавших территорий и поиск оправданий,почему все так х..йво,если агрессора уже нет
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