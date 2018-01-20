Переговоры по Донбассу можно проводить хоть в Папуа - Новой Гвинее - Огрызко

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что эффективность переговоров определяется не местом их проведения.

Перенос переговоров касательно урегулирования конфликта на Донбассе из Минска в Казахстан никак не повлияет на их результативность, считает бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Об этом сообщает Гордон.

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“Как ни странно, но я соглашусь с главой белорусского МИД: переговоры по Донбассу можно проводить хоть в Папуа – Новой Гвинее, хоть в Антарктиде, хоть у белых медведей, хоть у бурых. Результативность переговоров определяет отнюдь не место их проведения. В истории дипломатии было много случаев, когда договоренности достигались во время прогулки в парке или чаепития. То есть никакого значения это не имеет. Наивно думать, что мы решим все вопросы, перенеся переговоры по Донбассу в Казахстан. Определяющим фактором является позиция сторон переговоров, а не то, где они собрались“, – подчеркнул Огрызко.

По его мнению, белорусские власти не хотят, чтобы переговоры по Донбассу были перенесены в Казахстан.

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“Пока мы не заставим агрессора ответить за то, что он сделал, вопрос места проведения переговоров носит второстепенный характер. Сначала оказываем давление, а потом выбираем место. Только тогда будет результат. Что касается Беларуси, то для них Минск – это единственная международная площадка, где собираются представители европейских стран. Для любого государства предоставить возможность для переговоров – очень престижно. И белорусы не хотят терять такой бонус“, – отметил Огрызко.

Ранее сообщалось о том, что ООН призвала активизировать переговоры по Донбассу.