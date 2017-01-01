В ДНР не дали гарантий безопасности для восстановления связи – СЦКК

ОРДО не представила гарантии на заявки компании Vodafone Украина на проведение ремонтных работ по восстановлению мобильной связи в регионе.

Все заявки компании Vodafone Украина на проведение ремонтных работ поврежденного оборудования в районе Оленевки (Донецкая область) были оставлены без рассмотрения представителей ДНР. Об этом в субботу, 20 января, заявили представители украинской стороны СЦКК, сообщает штаб АТО.

"Все заявки Vodafone, подтвержденные гарантиями безопасности от штаба АТО и переданные ОРДО, остаются без реализации. В настоящее время гарантий безопасности проведения работ со стороны ОРДО не представлено", - отметили в СЦКК.

Ранее ДНР сорвала восстановление мобильной связи Vodafone, не согласовав проведение ремонтных работ.

Как сообщалось, с 11 января в ДНР и ЛНР отсутствует мобильная связь оператора Vodafone. Причиной тому стало повреждение оптоволоконного кабеля.