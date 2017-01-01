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В ДНР не дали гарантий безопасности для восстановления связи – СЦКК

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ОРДО не представила гарантии на заявки компании Vodafone Украина на проведение ремонтных работ по восстановлению мобильной связи в регионе.
В ДНР проблемы с мобильной связью из-за повреждения оборудования
В ДНР проблемы с мобильной связью из-за повреждения оборудования
gettyimages.com

Все заявки компании Vodafone Украина на проведение ремонтных работ поврежденного оборудования в районе Оленевки (Донецкая область) были оставлены без рассмотрения представителей ДНР. Об этом в субботу, 20 января, заявили представители украинской стороны СЦКК, сообщает штаб АТО.

"Все заявки Vodafone, подтвержденные гарантиями безопасности от штаба АТО и переданные ОРДО, остаются без реализации. В настоящее время гарантий безопасности проведения работ со стороны ОРДО не представлено", - отметили в СЦКК.

Ранее ДНР сорвала восстановление мобильной связи Vodafone, не согласовав проведение ремонтных работ.

Как сообщалось, с 11 января в ДНР и ЛНР отсутствует мобильная связь оператора Vodafone. Причиной тому стало повреждение оптоволоконного кабеля.

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Теги: Мобильная связь, Vodafone, ДНР, АТО
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Источник: korrespondent.net

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