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В Украине сняли ограничения движения по автодорогам

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Министерство внутренних дел сообщило о снятии всех ограничений движения по автомобильным дорогам. Сложной ситуация остается на трассе Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка.
Снято ограничение движения по автодорогам
Снято ограничение движения по автодорогам
Korrespondent.net

Все ограничения по движению на автодорогах Украины по состоянию на субботу, 20 января, сняты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Ситуация на некоторых автодорогах остается сложной. В частности, есть пробка на трассе М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка. Там наблюдается скопление около 135 грузовых автомобилей. Протяженность пробки - около 5 км. Она образовалась из-за ДТП", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за сильных снегопадов 18 января на севере Одессы полностью закрыли трассу Киев-Одесса.

Также сообщалось об ограничении движения тяжеловесного грузового транспорта на дороге международного значения М-03 Киев-Харьков.

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Теги: МВД, движение, пробки, непогода
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Источник: korrespondent.net

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