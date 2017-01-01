Нет смысла переносить "Минск" в Астану - Климкин

Глава МИД Павел Климкин уверен, что место проведения переговоров не имеет значения, а Минск выбрали из-за его удобного расположения.

Место проведения переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе не имеет значения. Об этом заявил в пятницу, 19 января, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала Интер.

"На самом деле место формата не имеет особенного значения. Важно, что мы не продвигаемся в нашем процессе", - заявил Климкин.

При этом, по словам министра, срыв договоренностей происходят по вине России.

В то же время Климкин признал удобство Минска как площадки для заседаний контактной группы.

"Почему был выбран Минск? Это относительная нейтральность Белоруссии, это хорошая логистика - меньше часа (полета от Киева до Минска), но конечно, определенные проблемы с безопасностью, но мы их можем контролировать", - отметил он.

В то же время, по его словам, столица Казахстана Астана для проведения переговоров находится слишком далеко.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что президент США Дональд Трамп во время встречи с ним заявил о целесообразности переноса из Минска переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

При этом в МИД Беларуси уверены, что от места проведения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе мало что зависит – их можно перенести куда угодно, если будет уверенность в успехе.

В Кремле также высказались против переноса места переговоров из Минска.