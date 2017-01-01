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Молдаванин пытался вывезти из Украины "киндеры" с "взрослыми" сюрпризами

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Мужчину задержали на границе в пункте пропуска Кучурган в Одесской области.
Молдаванин пытался вывезти из Украины "киндеры" с "взрослыми" сюрпризами
© dpsu.gov.ua
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Молдаванин пытался вывезти из Украины "киндеры" с "взрослыми" сюрпризами
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В субботу, 20 января, пограничники задержали молдаванина, который пытался вывезти из Украины "киндеры" с наркотическим сюрпризом. Об этом сообщает пресс-служба.

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Информацию о возможной незаконной перевозке пограничники получили заранее от оперативно-розыскного подразделения. Найти наркотики помогла служебная собака. 

Как результат, были обнаружены киндеры с "взрослым" сюрпризом и "бодрый" зеленый чай с добавлением наркотического вещества (вероятно марихуаны). Вес найденного вещества - 18 граммов.  По данному факту уведомлены правоохранительные органы.

Ранее сообщалось о том, что СБУ выявили крупную партию наркотиков.

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Теги: одесская область, наркотики, киндер
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