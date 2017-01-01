Пьяный львовянин потерял Lexus, заявил об угоне и получил штраф

Мужчина забыл, на какой именно улице он оставил автомобиль.

В субботу, 20 января, во Львове полицейские получили вызов об угоне авто. Пострадавший рассказал, что оставил машину на улице Подвальной, после она пропала. Об этом сообщает пресс-служба в в Facebook.

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Оказалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и просто забыл, что оставил свое транспортное средство на улице Банных. За ложный вызов мужчине придется заплатить штраф.

Ранее сообщалось о том, что СМИ нашли противоречия в версии полиции о трагедии в Княжичах.