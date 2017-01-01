Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пьяный львовянин потерял Lexus, заявил об угоне и получил штраф

Комментариев: 0
Мужчина забыл, на какой именно улице он оставил автомобиль.
Домой мужчина поехал на такси
Домой мужчина поехал на такси
facebook.com/lvivpolice

В субботу, 20 января, во Львове полицейские получили вызов об угоне авто. Пострадавший рассказал, что оставил машину на улице Подвальной, после она пропала. Об этом сообщает пресс-служба в в Facebook.

Читай также: В Киеве мужчина “заминировал“ свадьбу друзей

Оказалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и просто забыл, что оставил свое транспортное средство на улице Банных. За ложный вызов мужчине придется заплатить штраф.

Ранее сообщалось о том, что СМИ нашли противоречия в версии полиции о трагедии в Княжичах.

Поделись:
Теги: львов, такси, полиция, угон авто, ложный вызов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь