Под Запорожьем ДТП с участием пяти авто

В результате аварии столкнулись два автомобиля – Toyota RAV4 и Toyota Camry. После этого транспортные средства отбросило на припаркованные неподалеку ВАЗ-2108, Daewoo Espero и Opel.

В Мелитополе произошла авария с участием пяти автомобилей Национальная полиция Запорожской области

В Мелитополе Запорожской области вечером пятницы, 19 января, произошла авария с участием пяти автомобилей, в результате которой травмы получили три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Отмечается, что в результате аварии столкнулись два автомобиля – Toyota RAV4 и Toyota Camry. После этого транспортные средства отбросило на припаркованные неподалеку ВАЗ-2108, Daewoo Espero и Opel, которые получили механические повреждения.

В результате аварии водители обоих автомобилей и пассажир Toyota RAV4 с травмами различной степени тяжести госпитализированы в местную больницу.

Правоохранители устанавливают личность водителя автомобиля Toyota Camry, который находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении больницы.

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Напомним, ранее в Запорожской области на железнодорожном переезде поезд протаранил легковой автомобиль.