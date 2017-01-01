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Под Запорожьем ДТП с участием пяти авто

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В результате аварии столкнулись два автомобиля – Toyota RAV4 и Toyota Camry. После этого транспортные средства отбросило на припаркованные неподалеку ВАЗ-2108, Daewoo Espero и Opel.
В Мелитополе произошла авария с участием пяти автомобилей
В Мелитополе произошла авария с участием пяти автомобилей
Национальная полиция Запорожской области

В Мелитополе Запорожской области вечером пятницы, 19 января, произошла авария с участием пяти автомобилей, в результате которой травмы получили три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Отмечается, что в результате аварии столкнулись два автомобиля – Toyota RAV4 и Toyota Camry. После этого транспортные средства отбросило на припаркованные неподалеку ВАЗ-2108, Daewoo Espero и Opel, которые получили механические повреждения.

В результате аварии водители обоих автомобилей и пассажир Toyota RAV4 с травмами различной степени тяжести госпитализированы в местную больницу.

Правоохранители устанавливают личность водителя автомобиля Toyota Camry, который находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении больницы.

 

 

Напомним, ранее в Запорожской области на железнодорожном переезде поезд протаранил легковой автомобиль.

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Теги: автомобили, ДТП, фото, авария, Запорожская область
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Источник: korrespondent.net

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