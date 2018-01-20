"Хоть бы свитер снял": Саакашвили стал звездой соцсетей
В пятницу, 19 января, Михаил Саакашвили принял участие крещенских купаниях в Киеве на берегу Днепра. Пользователи социальных сетей активно прокомментировали фотографии. С самыми яркими предлагаем ознакомиться ниже.
Хоть бы свитер снял бы мохеровый！— Varg Veum (@Varg_Veum_) 19 січня 2018 р.
— Шахтёр c Донбасса (@Leningrades) 19 січня 2018 р.
Любишь медок люби и холодок)— Большой ПАПА (@kubr13) 19 січня 2018 р.
Зима. А вода не замёрзла... Выводы: вода тёплая!— Ольга Горошко (@KapitanOl) 19 січня 2018 р.
Не зря он часто про Африку говорит— Danylo Koval (@Danylo_Koval) 19 січня 2018 р.
“То, что я видел на украинских выборах, я не видел больше нигде. Слышал, что такое было в Африке в 70-х“
“Украина, при всем уважении к Африке, – Габон“ pic.twitter.com/ywJXWucFQl
20 января 2018 г.
Ахахахахахах, смотрите, смотрите- волосатый мужик! Умора, ну ахахах, во-ло-са-тый!!! Ахах,не могу! Мы ж все без волос! pic.twitter.com/wvtgUD8iqD— PeterCarpenter (@PeterCarpentere) 19 января 2018 г.
На бобра похож— игорь кривцов (@ig6625) 19 січня 2018 р.
Редкая грузинская птычка доплывает до середины Днепра...!— Evgen Suroviy (@EvgenSuroviy) 19 січня 2018 р.
Может его Кличко туда посадил?— Егор Капкович (@egor2007krim) 19 січня 2018 р.
19 января 2018 г.
Да.. в таком свитере на Украине и без газа жить можно...— Раиса Трошина (@RaisaTroshina) 20 січня 2018 р.
Ранее сообщалось о том, как соцсети отреагировали на смерть Задорнова.
там и водичка потеплее,
да и народ грузинский ждет его с нетерпением