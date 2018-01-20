"Хоть бы свитер снял": Саакашвили стал звездой соцсетей

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые в жизни окунулся в крещенские воды.

Михаил Саакашвили впервые в жизни принял участие в крещенских купаниях facebook.com/SaakashviliMikheil

В пятницу, 19 января, Михаил Саакашвили принял участие крещенских купаниях в Киеве на берегу Днепра. Пользователи социальных сетей активно прокомментировали фотографии. С самыми яркими предлагаем ознакомиться ниже.

Хоть бы свитер снял бы мохеровый！ — Varg Veum (@Varg_Veum_) 19 січня 2018 р.

— Шахтёр c Донбасса (@Leningrades) 19 січня 2018 р.

Любишь медок люби и холодок) — Большой ПАПА (@kubr13) 19 січня 2018 р.

Зима. А вода не замёрзла... Выводы: вода тёплая! — Ольга Горошко (@KapitanOl) 19 січня 2018 р.

Не зря он часто про Африку говорит



“То, что я видел на украинских выборах, я не видел больше нигде. Слышал, что такое было в Африке в 70-х“



“Украина, при всем уважении к Африке, – Габон“ pic.twitter.com/ywJXWucFQl — Danylo Koval (@Danylo_Koval) 19 січня 2018 р.

Ахахахахахах, смотрите, смотрите- волосатый мужик! Умора, ну ахахах, во-ло-са-тый!!! Ахах,не могу! Мы ж все без волос! pic.twitter.com/wvtgUD8iqD — PeterCarpenter (@PeterCarpentere) 19 января 2018 г.

На бобра похож — игорь кривцов (@ig6625) 19 січня 2018 р.

Редкая грузинская птычка доплывает до середины Днепра...! — Evgen Suroviy (@EvgenSuroviy) 19 січня 2018 р.

Может его Кличко туда посадил? — Егор Капкович (@egor2007krim) 19 січня 2018 р.

Да.. в таком свитере на Украине и без газа жить можно... — Раиса Трошина (@RaisaTroshina) 20 січня 2018 р.

Ранее сообщалось о том, как соцсети отреагировали на смерть Задорнова.