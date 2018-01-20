Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Хоть бы свитер снял": Саакашвили стал звездой соцсетей

Комментариев: 8
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые в жизни окунулся в крещенские воды.
Михаил Саакашвили впервые в жизни принял участие в крещенских купаниях
Михаил Саакашвили впервые в жизни принял участие в крещенских купаниях
facebook.com/SaakashviliMikheil

В пятницу, 19 января, Михаил Саакашвили принял участие крещенских купаниях в Киеве на берегу Днепра. Пользователи социальных сетей активно прокомментировали фотографии. С самыми яркими предлагаем ознакомиться ниже.

Ранее сообщалось о том, как соцсети отреагировали на смерть Задорнова

Поделись:
Теги: саакашвили, крещение, купание, соцсети
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
Asfile    20.01.2018, 23:42
Оценка:  +1
Asfile
Бигмир лживые новости!МИХО респект и уважуха!
garofano    20.01.2018, 21:16
Оценка:  +1
garofano
Нормальный кавказский мужчина
weightless    20.01.2018, 20:28
Оценка:  0
weightless
Мише надо поскорее домой, в Грузию,
там и водичка потеплее,
да и народ грузинский ждет его с нетерпением
len-ok1    20.01.2018, 19:58
Оценка:  -3
len-ok1
Михуил - украинский политик??? Бигмир, как всегда, отжигает.
Микулаш    20.01.2018, 19:58
Оценка:  -13
Микулаш
Отличный у Михо свитерок. Хочу себе такой же. Миша, дай поносить?
skygravity    20.01.2018, 19:58
Оценка:  +9
skygravity
та нормальный свитер, у меня подштанники такие)
S_U_P_R_E_M_E    20.01.2018, 19:58
Оценка:  +2
S_U_P_R_E_M_E
Автор статьи и главред видимо хотят на допрос к СБУ прийти раз публикуют статью со скриншотами явно антиукраинских постов из Твиттера. Удачи вам
ПАТРИОТ    20.01.2018, 20:24
Оценка:  +1
ПАТРИОТ
Ты - дурак??? Скрин, где написано Лживые Новости является антиукраинским???
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь