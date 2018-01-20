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Украина усилит охрану дипучреждений за рубежом

Комментариев: 1
За четыре года войны ситуация с безопасностью украинских дипломатических учреждений за границей требует пересмотра условий охраны, заявила пресс-секретарь МИД.
Украина усилит охрану своих дипломатических учреждений за рубежом
Украина усилит охрану своих дипломатических учреждений за рубежом
РБК-Україна

Украина усилит охрану своих дипломатических учреждений за рубежом. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Маряна Беца, пишет Громадське в субботу, 20 января.

"Мы понимаем, что за 4 года войны ситуация с безопасностью наших дипучреждений за границей требует пересмотра условий охраны. Мы будем усиливать защиту для обеспечения надлежащих условий работы сотрудников посольств", – заявила она.

По данным СМИ, сейчас украинское посольство в Афинах круглосуточно охраняется греческой стороной.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что неизвестные напали на украинское посольство с коктейлями Молотова. Вскоре в МИД Украины уточнили, что в результате нападения подожгли четыре автомобиля, которые стояли у здания дипучреждения.

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Теги: МИД Украины, охрана, МИД
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
PобинГуд    20.01.2018, 19:58
Оценка:  +1
PобинГуд
Не поможет.Они уже под прицелом.
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