Украина усилит охрану дипучреждений за рубежом

За четыре года войны ситуация с безопасностью украинских дипломатических учреждений за границей требует пересмотра условий охраны, заявила пресс-секретарь МИД.

Украина усилит охрану своих дипломатических учреждений за рубежом. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Маряна Беца, пишет Громадське в субботу, 20 января.

"Мы понимаем, что за 4 года войны ситуация с безопасностью наших дипучреждений за границей требует пересмотра условий охраны. Мы будем усиливать защиту для обеспечения надлежащих условий работы сотрудников посольств", – заявила она.

По данным СМИ, сейчас украинское посольство в Афинах круглосуточно охраняется греческой стороной.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что неизвестные напали на украинское посольство с коктейлями Молотова. Вскоре в МИД Украины уточнили, что в результате нападения подожгли четыре автомобиля, которые стояли у здания дипучреждения.