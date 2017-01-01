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СБУ заявила о задержании во Львове группы рейдеров

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Служба безопасности Украины задержала злоумышленников во время попытки отчуждения коммунального помещения площадью 500 кв.м и стоимостью $120 тыс.
Во Львове задержали группу рейдеров
Во Львове задержали группу рейдеров
Корреспондент.net

Во Львове сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу рейдеров, занимавшихся незаконным отчуждением земельных участков и объектов недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба Управления СБУ во Львовской области, пишет Интерфакс-Украина в субботу, 20 января.

По данным пресс-службы, злоумышленников задержали во время попытки отчуждения коммунального помещения площадью 500 кв.м и стоимостью $120 тыс.

Было установлено, что четверо местных жителей занимались подделкой документов и вносили фальшивые данные в реестр вещных прав на недвижимое имущество. Спецслужба задокументировала факты "отжима" отдельных земельных участков и помещений.

По указанному факту открыто уголовное производство. Продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, ранее в Винницкой области задержали 20 вооруженных человек, которые подозреваются в рейдерском захвате предприятия.

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Теги: рейдерство, Львов, СБУ, рейдер, рейдерство в Украине, рейдеры
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Источник: korrespondent.net

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