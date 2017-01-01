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В Египте из-за непогоды задерживаются рейсы в Украину

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В Египте из-за неблагоприятных погодных условий задерживается два рейса в Украину. Вылет одного из них назначен на 02.00 воскресенья, 21 января.
Украинцы застряли в Египте из-за непогоды
Украинцы застряли в Египте из-за непогоды
EgyptFan

В Египте из-за неблагоприятных погодных условий задерживается два рейса в Украину. Об этом в субботу, 20 января, сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в соцсети Twitter.

По его словам, авиакомпания и туроператор принимают меры для отправки самолетов в субботу.

 

 

Позже Кирилич добавил, что консул сообщает о подготовке одного из двух авиарейсов к вылету из Египта в Украину. Время вылета второго назначено на 02.00 21 января.

 

 

Напомним, ранее сообщалось, что 200 одесских отдыхающих не смогли вылететь из египетского курорта Шарм-эш-Шейх из-за поломки самолета.

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Теги: Украина, МИД Украины, самолет, Египет, украинцы, непогода
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Источник: korrespondent.net

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