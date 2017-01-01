В Египте из-за непогоды задерживаются рейсы в Украину

В Египте из-за неблагоприятных погодных условий задерживается два рейса в Украину. Вылет одного из них назначен на 02.00 воскресенья, 21 января.

В Египте из-за неблагоприятных погодных условий задерживается два рейса в Украину. Об этом в субботу, 20 января, сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в соцсети Twitter.

По его словам, авиакомпания и туроператор принимают меры для отправки самолетов в субботу.

В Єгипті затримуються два рейси до України. Причини - метереологічні умови. Авіакомпанія і туроператор вживають заходів задля відправлення літаків 20.01. pic.twitter.com/pet64jpXhm — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 20 января 2018 г.

Позже Кирилич добавил, что консул сообщает о подготовке одного из двух авиарейсов к вылету из Египта в Украину. Время вылета второго назначено на 02.00 21 января.

Консул повідомляє про підготовку одного з двох авіарейсів до вилету з Єгипту до України. Час вилету іншого - призначено на 02.00 21.01. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 20 января 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что 200 одесских отдыхающих не смогли вылететь из египетского курорта Шарм-эш-Шейх из-за поломки самолета.