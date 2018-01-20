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В Грузии ждут решения Киева по Саакашвили

Комментариев: 1
Украинская сторона получила все необходимые для экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили материалы, сообщили в главной прокуратуре Грузии.
В Грузии ждут окончательного решения Киева по Саакашвили
В Грузии ждут окончательного решения Киева по Саакашвили

Грузинская главная прокуратура отправила украинским коллегам все необходимые для экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили материалы и сейчас ожидает окончательного ответа Киева. Об этом заявила прокурор Главной прокуратуры и член Прокурорского совета Грузии Натиа Сонгулашвили, пишет Интерфакс-Украина в субботу, 20 января.

"У стороны обвинения имеется достаточно доказательств, которые, мы считаем, должны стать основанием для положительного решения по вопросу его экстрадиции", - сказала она.

По словам Сонгулашвили, сейчас прокуратура находится в режиме ожидания, в частности, ждет от украинской стороны окончательного решения.

"Мы, как прокуратура, отправили все возможные доказательства для создания правовой основы для принятия этого решения", – отметила она.

Как известно, Саакашвили обвиняется в Грузии в превышении служебных полномочий и растрате государственных средств в особо крупных размерах. Экс-президент Грузии считает, что все обвинения против него политически мотивированы.

Напомним, ранее в прокуратуре Грузии заявили, что ожидают от Украины конкретных шагов по вопросу экстрадиции Саакашвили

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Теги: Украина, Грузия, Саакашвили, экстрадиция, Михаил Саакашвили
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
kOkOz    20.01.2018, 23:17
Оценка:  +1
kOkOz
а что же грузлы не выдали Леню Космоса. болт вам а не свининку
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