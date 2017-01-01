Порошенко помиловал женщину, совершившую тяжкое преступление
Президент Украины Петр Порошенко помиловал женщину, совершившую тяжкое преступление, ради того, чтобы продолжить процесс освобождения украинских пленных.
"На днях президент помиловал одну женщину, которая в молодом возрасте осуществила тяжкое преступление, сама себя также ранила, у нее ампутированы конечности и ребенок на руках. Она написала письмо на президента, где покаялся в преступлении, признала вину и просила помиловать, ради маленького ребенка", – написала он.
Геращенко назвала помилование женщины жестом гуманизма и доброй воли и выразила надежду, что это "будет способствовать продолжению освобождения наших заложников с ОРДЛО".
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Напомним, ранее Порошенко обсудил с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием вопрос обмена пленными.
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