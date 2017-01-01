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ОБСЕ за сутки зафиксировала 364 взрыва на Донбассе

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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 340 взрывов в Донецкой области и 24 – в Луганской.
Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе
Місія ОБСЄ в Україні/Facebook
 
Специальная мониторинговая миссия СММ ОБСЕ зафиксировала 364 взрыва в зоне проведения АТО, говорится в отчете миссии от 19 января. 
 
"В Донецкой области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав увеличение количества взрывов (примерно 340 против около 200)", – говорится в сообщении. 
 
В Луганской области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня. 
 
"В Луганской области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, в частности, 24 взрыва против около 10)", – говорится в отчете.
 
Кроме того, ОБСЕ зафиксировала в подконтрольных правительству районах нарушения линий отвода вооружений. 
 
"В подконтрольных правительству районах команда миссии зафиксировала такие нарушения линий отвода: 4 самоходные гаубицы возле г. Константиновка, которые двигались автодорогой Н20 на юго-восток, а также 2 самоходные гаубицы (2С1) и 2 противотанковые пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм), которые стояли вдоль путей в зоне загрузки на железнодорожной станции в Константиновке", – отметили в ОБСЕ.
 
Напомним, ранее первый заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что количество нарушений режима тишины на Донбассе возрастает.
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Теги: Перемирие на Донбассе, Миссия ОБСЕ на Донбассе, режим тишины на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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