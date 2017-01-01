ОБСЕ за сутки зафиксировала 364 взрыва на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 340 взрывов в Донецкой области и 24 – в Луганской.

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе Місія ОБСЄ в Україні/Facebook

Специальная мониторинговая миссия СММ ОБСЕ зафиксировала 364 взрыва в зоне проведения АТО, говорится в отчете миссии от 19 января.

"В Донецкой области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав увеличение количества взрывов (примерно 340 против около 200)", – говорится в сообщении.

В Луганской области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня.

"В Луганской области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, в частности, 24 взрыва против около 10)", – говорится в отчете.

Кроме того, ОБСЕ зафиксировала в подконтрольных правительству районах нарушения линий отвода вооружений.

"В подконтрольных правительству районах команда миссии зафиксировала такие нарушения линий отвода: 4 самоходные гаубицы возле г. Константиновка, которые двигались автодорогой Н20 на юго-восток, а также 2 самоходные гаубицы (2С1) и 2 противотанковые пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм), которые стояли вдоль путей в зоне загрузки на железнодорожной станции в Константиновке", – отметили в ОБСЕ.