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САП может забрать все дела из НАБУ из-за утечек информации

Комментариев: 1
Глава САП заявляет, что его ведомство может забрать все дела из НАБУ и расследовать их с другими правоохранительными органами.
САП может забрать все дела из НАБУ из-за утечек информации

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) может забрать все дела из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и расследовать их с другими правоохранительными органами, если в НАБУ продолжатся утечки информации. Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий в эфире 1+1.

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“Мы глубоко обеспокоены очередной утечкой информации. Это еще раз подтверждает то, что у Антикоррупционного бюро системная проблема с тайной следствия. Если так будет дальше, то Антикоррупционная прокуратура просто не будет иметь другого выхода, как забрать все дела у НАБУ, привлекать подразделения других правоохранительных органов и с ними доводить их до конца“, - сказал Холодницкий.

Он добавил, что сейчас из-за этой ситуации НАБУ проводит внутреннюю проверку, а затем будет открыто уголовное производство.

17 января одно из интернет-изданий опубликовало интервью внештатного агента НАБУ Евгения Шевченко относительно деталей его сотрудничества с бюро.

Напомним, ранее посол Британии пояснила, чем опасно давление на НАБУ и САП.

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Теги: САП, НАБУ, Украина
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Источник: Liga.net

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Комментариев (1)
FPN    21.01.2018, 11:49
Оценка:  0
FPN
САП сам не расследует преступления, как и НАБУ!!!!! Оба крышуют "верзушку"
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