В серой зоне расстрелян автобус, один человек погиб

Еще один человек получил ранения.

В результате обстрела автобуса в районе КПП “Еленовка“ в Донецкой области, погиб пассажир, еще один ранен. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

“От лиц, следующих через линию разграничения украинским пограничникам стало известно о том, что в районе населенного пункта Еленевка двое гражданских лиц - пассажиров микроавтобуса пострадали в результате обстрела“, - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что причиной стало “то ли поражение осколками от взрыва неизвестного взрывного устройства, то ли в результате обстрела“.

Обстоятельства чрезвычайной ситуации выясняются, информация уточняется. Пограничники уведомили представители международных организаций.

Сепаратистские ресурсы сообщают, что речь идет об обстреле из стрелкового оружия и обвинили в этом украинскую сторону.

В свою очередь, в штабе АТО сообщили, что обстрел вели сепаратисты, которые, таким образом, стремятся дискредитировать украинскую армию накануне визита в Донецкую и Луганскую область делегации ОБСЕ во главе с Александром Хугом.

В штабе АТО сообщили, что обстрелами сепаратисты стремятся дискредитировать украинскую армию

Ранее сообщалось, что специальная мониторинговая миссия СММ ОБСЕ зафиксировала 364 взрыва в зоне проведения АТО, говорится в отчете миссии от 19 января.