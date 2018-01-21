Замерзший россиян пересек границу и попросил статус беженца

Сейчас россиянин находится в больнице.

Задержанный попросил у пограничников о статусе беженца на территории Украины dpsu.gov.ua

Пограничники задержали гражданина Российской Федерации, который незаконно пересек границу в Харьковской области и попросил предоставить ему статус беженца. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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“Вчера в полдень участковый инспектор отдела “Старица“ Харьковского отряда получил информацию от местного жителя об обнаружении подозрительной личности, которая двигалась из РФ в Украину. За несколько минут пограничный наряд обнаружил и задержал гражданина России, который незаконно пересек государственную границу“, - говорится в сообщении.

Задержанный попросил у пограничников о статусе беженца на территории Украины. Прежде чем рассмотреть его просьбу, пограничники вызвали скорую помощь, так как он имел признаки переохлаждения. Медики поставили диагноз “обморожение кистей рук и ног“.

Сейчас россиянин находится в больнице под охраной.

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По факту обращения гражданина РФ на получение статуса беженца пограничники проинформировали Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что пограничники Харьковского отряда задержали трех иностранцев-нарушителей государственной границы и их проводника-украинца.