Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У Порошенко отреагировали на заявление Пескова

Комментариев: 1
Президент Украины Петр Порошенко не проводил ни одной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после заключения минских договоренностей, заявляют в Администрации Президента.
У Порошенко отреагировали на заявление Пескова

Встречи президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина происходят исключительно в трехстороннем формате. Об этом Корреспондент.net рассказали в Администрации президента Украины в воскресенье, 21 января.

Читай также: Порошенко и Путин не пожали друг другу руки в Берлине

“Ни одной встречи в двустороннем формате, начиная с 2014 года, когда Петр Порошенко стал президентом, между ними не было. Все встречи Петра Порошенко и Владимира Путина происходят при свидетелях и являются публичными. Все остальное – это манипуляции“, – сказали в Администрации.

Как уточнил источник из близкого окружения Порошенко, одна из причин того, что встречи между российским и украинским президентами не проходят без свидетелей является огромное недоверие Порошенко к Путину. “Именно по причине недоверия Порошенко и отказывается от каких-либо встреч наедине с Путиным. Есть опасения, что после такой возможной встречи информация будет полностью искажена“, – добавил собеседник издания.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление о контактах глав украинского и российского государств. “Такие встречи имеют место, мы о них не сообщаем“, – сказал он.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Путин, встреча, Порошенко, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Петр Порошенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
colavova    21.01.2018, 23:32
Оценка:  0
colavova
Петро Порошенко! Проведи наодинцi заключну зустрiч з ОТИМ....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь