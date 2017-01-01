Киев требует допустить к Балуху врачей

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца назвала бесчеловечным и жестоким непредоставление украинскому активисту Владимиру Балуху медицинской помощи в симферопольском СИЗО.

Министерство иностранных дел Украины (МИД) требует допустить врачей к украинскому активисту Владимиру Балуху, который находится в симферопольском СИЗО. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

"Не предоставлять медицинскую помощь – бесчеловечность и жестокость. Требуем от РФ допустить врачей к политзаключенному Балуху", – отметила она.

Балух был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.

Напомним, 4 августа 2017 года крымский суд приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам тюремного срока за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Активист свою вину не признал.