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Киев требует допустить к Балуху врачей

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца назвала бесчеловечным и жестоким непредоставление украинскому активисту Владимиру Балуху медицинской помощи в симферопольском СИЗО.
Киев требует допустить к Балуху врачей
Володимир Балух / Facebook

Министерство иностранных дел Украины (МИД) требует допустить врачей к украинскому активисту Владимиру Балуху, который находится в симферопольском СИЗО. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

"Не предоставлять медицинскую помощь – бесчеловечность и жестокость. Требуем от РФ допустить врачей к политзаключенному Балуху", – отметила она.

Балух был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.

Напомним, 4 августа 2017 года крымский суд приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам тюремного срока за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Активист свою вину не признал.

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Теги: Крым, МИД Украины, врачи, арест, политзаключенные, Владимир Балух
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Источник: korrespondent.net

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