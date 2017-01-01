В Украине без света 174 населенных пункта

Кроме того, как доложили в ГСЧС, в Одесской области продолжаются восстановительные работы в г. Вилково. Также в Вилковской городской больнице оборудован пункт обогрева для населения города.

В результате непогоды в Украине по состоянию на 19.00 воскресенья, 21 января, обесточенными остаются 174 населенных пункта в трех областях страны. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Остаются обесточенными 174 населенных пункта в 3 областях: Одесская – 126, Черкасская – 44 и 4 в Донецкой", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, как доложили в ГСЧС, в Одесской области продолжаются восстановительные работы в г. Вилково. В частности, для энергообеспечения насосной станции и больницы города привлечены 2 передвижные электростанции ГСЧС. Также в Вилковской городской больнице оборудован пункт обогрева для населения города.

Ранее сообщалось, что с 22 января в Украину придут морозы.