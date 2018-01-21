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Порошенко вошел в ТОП-10 богатых спикеров Давоса

Комментариев: 5
Американский лидер Дональд Трамп занял шестое место в десятке. Возглавил ее основатель Microsoft Билл Гейтс, за которым следует основатель Alibaba Джек Ма.
Порошенко на Давосе-2017
Порошенко на Давосе-2017

Президент Украины Петр Порошенко занял девятое место среди самых богатых спикеров на Давосском форуме. В то же время американский лидер Дональд Трамп стал шестым в числе самых богатых спикеров форума, сообщает cityam.com.

Президент Дональд Трамп станет шестым самым богатым спикером на Давосском форуме, в то время как президент Украины Петр Порошенко занял девятое место в числе самых богатых его участников.

Возглавил рейтинг основатель Microsoft Билл Гейтс, за которым следует Джек Ма (основатель китайского оптового гиганта Alibaba стоимостью 47,2 млрд долларов), менеджер инвестора и хедж-фондов Рэй Далио.

На четвертом месте – основатель JD.com Ричард Лю, на пятом – Сунила Бхарти Миттала, основатель Bharti Enterprises.

 
 

Напомним, на форуме в Давосе 23-26 января запланирована встреча Порошенко с Трампом.

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Теги: рейтинг, Давос, Богатство, Порошенко, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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mtommoup    22.01.2018, 00:10
Оценка:  0
mtommoup
Есть чем гордиться?Как они заработали свои деньги,знает весь мир.А ты лучше расскажи как ты свои деньги"заработал".
Коцман_Бобза    21.01.2018, 23:27
Оценка:  +3
Коцман_Бобза
Делок никогда не перестает быть делком. А дорвавшись до власти он продолжает делать гешефт из того, над чем получил власть. Пока этого не осознаем, нам нечем будет больше гордиться, кроме как богатством нашего президента.
Cvobodinet    21.01.2018, 23:27
Оценка:  +5
Cvobodinet
Ну вот , хоть чем то народ Украины может гордиться, не зря 4 год воюем.
QWERTY80    21.01.2018, 23:27
Оценка:  +8
QWERTY80
Самый богтый из нищей страны
Коцман_Бобза    21.01.2018, 23:27
Оценка:  -3
Коцман_Бобза
"Блаженны нищие духом ибо их есть царствие небесное." (Евангелие)

Никто не понимает смысл этих слов, но все стремятся к блаженству.
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