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Теракт в Кабуле: Число погибших украинцев может увеличиться

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В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что число украинских жертв атаки на отель в столице Афганистана может увеличиться до семи человек.
Военные рядом с отелем Intercontinental в Кабуле
Военные рядом с отелем Intercontinental в Кабуле
 
Официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил в Twitter, что число граждан Украины, погибших в результате теракта в Кабуле, может увеличиться до семи человек.
 
"Обновленная информация о теракте в Кабуле: число погибших украинцев может увеличиться до семи человек. Продолжается оперативная работа с компетентными органами Афганистана", - написал дипломат.
 
 
Напомним, вечером 20 января боевики движения Талибан напали на отель Intercontinental в столице Афганистана. Во время атаки прозвучало несколько взрывов, предположительно, организованных террористами-смертниками. 
 
Ранее сообщалось, что в результате вооруженного нападения на отель в Кабуле погибли шесть граждан Украины.
 
Всего, по данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. В МИД Афганистана подтвердили гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев.
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Теги: Афганистан, теракт, МИД Украины, украинцы, отель, Кабул, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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