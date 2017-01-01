Теракт в Кабуле: Число погибших украинцев может увеличиться

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что число украинских жертв атаки на отель в столице Афганистана может увеличиться до семи человек.

Военные рядом с отелем Intercontinental в Кабуле

Официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил в Twitter, что число граждан Украины, погибших в результате теракта в Кабуле, может увеличиться до семи человек.

"Обновленная информация о теракте в Кабуле: число погибших украинцев может увеличиться до семи человек. Продолжается оперативная работа с компетентными органами Афганистана", - написал дипломат.

Оновлена інформація про теракт у Кабулі: кількість загиблих українців може збільшитися до семи осіб. Триває оперативна робота з компетентними органами Афганістану. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 21 января 2018 г.

Напомним, вечером 20 января боевики движения Талибан напали на отель Intercontinental в столице Афганистана. Во время атаки прозвучало несколько взрывов , предположительно, организованных террористами-смертниками.

Ранее сообщалось, что в результате вооруженного нападения на отель в Кабуле погибли шесть граждан Украины

Всего, по данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. В МИД Афганистана подтвердили гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев.