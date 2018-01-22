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День соборности: над Луганском запустили огромный флаг

Комментариев: 7
На Донбассе провели масштабную патриотическую акцию для жителей оккупированного Луганска.
День соборности: над Луганском запустили огромный флаг
© facebook.com/ato.news
Фото 1/6
  • Размер флага шесть на одиннадцать метров
  • В акции приняли участие местные школьники
  • Изготовили флаг в Донецкой области и передали в Луганскую - как символ единства
  • Ткак местные жители отпраздновали День соборности Украины
  • Мероприятие провели при содействии местных властей
  • В акции приняли участие члены союза участников боевых действий АТО Луганщины
День соборности: над Луганском запустили огромный флаг
Размер флага шесть на одиннадцать метров
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На Донбассе в Станице Луганской провели масштабную патриотическую акцию для жителей оккупированного Луганска.

Об этом сообщила пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Жители Станицы Луганской на воздушных шарах отправили громадный флаг Украины в сторону временно оккупированного боевиками ЛНР Луганска.

Именно так местные жители решили отпраздновать День соборности Украины. Мероприятие провели при содействии местных властей, отдела гражданско-военного сотрудничества ОТУ Луганск, членов союза участников боевых действий АТО Луганщины и местных школьников.

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“Полотнище размером шесть на одиннадцать метров было изготовлено волонтерами Донетчины и передано в дар жителям соседней области как символ единства Украины“, - говорится в тексте.

Участники акции отметили, что ветер был попутным: “Украинский флаг поднялся на высоту два километра и полетел в Луганск“.

Стоит отметить, что расстояние от поселка Станица Луганская до оккупированного  областного центра - по трассе около 28 километров, а по прямой и того меньше.

Напомним, ранее украинца задержали в Крыму за надругательство над российским флагом.

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Теги: флаг, День Соборности Украины, Станица Луганская, луганск, ЛНР, Донбасс
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Комментариев (7)
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WTF2wtf    22.01.2018, 12:50
Оценка:  0
WTF2wtf
Российские боты на говно изойдут
Бувший_східняк    22.01.2018, 12:32
Оценка:  +2
Бувший_східняк
Ужи и истребители в небо подняли?
kucher8888    22.01.2018, 12:32
Оценка:  -2
kucher8888
дабы с Мальдив видно было что возликовал народ
kucher8888    22.01.2018, 12:31
Оценка:  -6
kucher8888
зачем
Галина    22.01.2018, 12:32
Оценка:  -2
Галина
Кому нибудь упадет дармовая ткань в огород)) хоть какая то польза будет.
Бувший_східняк    22.01.2018, 12:32
Оценка:  +2
Бувший_східняк
чтобы неумные люди спрашивали
kucher8888    22.01.2018, 12:32
Оценка:  -2
kucher8888
чтобы умные ликовали Г???
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