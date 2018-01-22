День соборности: над Луганском запустили огромный флаг
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На Донбассе в Станице Луганской провели масштабную патриотическую акцию для жителей оккупированного Луганска.
Об этом сообщила пресс-служба штаба АТО в Facebook.
Жители Станицы Луганской на воздушных шарах отправили громадный флаг Украины в сторону временно оккупированного боевиками ЛНР Луганска.
Именно так местные жители решили отпраздновать День соборности Украины. Мероприятие провели при содействии местных властей, отдела гражданско-военного сотрудничества ОТУ Луганск, членов союза участников боевых действий АТО Луганщины и местных школьников.
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“Полотнище размером шесть на одиннадцать метров было изготовлено волонтерами Донетчины и передано в дар жителям соседней области как символ единства Украины“, - говорится в тексте.
Участники акции отметили, что ветер был попутным: “Украинский флаг поднялся на высоту два километра и полетел в Луганск“.
Стоит отметить, что расстояние от поселка Станица Луганская до оккупированного областного центра - по трассе около 28 километров, а по прямой и того меньше.
Напомним, ранее украинца задержали в Крыму за надругательство над российским флагом.