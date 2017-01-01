В Бердянске преступник подорвал себя грнатой и ранил троих полицейских

Сейчас медики борются за жизнь пострадавших правоохранителей.

В городе Бердянске Запорожской области на улице Первомайской в подьезде дома номер 34 прогремел взрыв. По предварительной информации, преступник подорвал себя во время задержания которое проводили сотрудники Бердянского горотдела полиции. Трое правоохранителей получили тяжелые ранения.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в Facebook.

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“Сегодня после 9:00 утра в Бердянске Запорожской области трое работников уголовного розыска проводили оперативно-розыскные мероприятия относительно криминогенного элемента. Во время отработки адреса злоумышленник применил гранату“, — написал Князев.

В результате взрыва трое полицейских получили тяжелые осколочные ранения.

Сейчас медики пытаются спасти раненых правоохранителей.

Стоит отметить, местное издание 06153.com.ua со ссылкой на информированный источник уточняет, что госпитализированы только 2 полицейских, преступник, же гранатой подорвал самого себя и погиб на месте.

“По свидетельству информированных источников при попытке задержания преступника, он подорвал себя гранатой и погиб на месте. По сообщению из горбольницы к ним с осколочными ранениями поступило двое полицейских“, - пишет местное издание.

Место происшествия оцеплено, там работают эксперты, присутствует руководство Бердянского горотдела полиции.

“Местные жители и сотрудники расположенных в этом районе учреждений сообщили нашему корреспонденту, что незадолго до взрыва слышали выстрелы“, - также добавляет местное издание Pro.berdyansk.

Напомним, 19 января в результате перестрелки в Одессе скончались три человека и еще трое получили ранения - среди пострадавших два правоохранителя и один случайный свидетель.