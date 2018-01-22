На мороз в одних тапочках: В Крыму умерла беременная, выгнанная ночью из больницы

Татьяну Пименову с температурой выставили на улицу в три часа ночи, на ней была только тонкая пижама, пуховик и шлепанцы.

Татьяна Пименова не дожила до своего 22-летия всего пять дней primechaniya.ru

В аннексированном Крыму в городе Симферополь умерла беременная гражданка России Татьяна Пименова. Медики из больницы им. Семашко выгнали ее ночью на мороз в одних тапочках.

Об этом сообщает местное издание Примечания.

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21-летняя девушка, обратилась к врачам с жалобой на высокую температуру. Ей поставили предварительный диагноз – ОРВИ и подозрение на почечную недостаточность или пневмонию.

Но девушка оказалась на улице из-за того, что у нее не было необходимых документов (вероятно, отсутствие полиса ОМС и паспорта) и денег.

Беременную женщину выставили на улицу около 03:00 под предлогом “мы тоже люди, нам спать нужно“. На тот мемент она была одета в тонкую пижаму, пуховик и шлепанцы. Телефон разрядился, поэтому позвонить родственникам она не могла. Спустя час девушке помогла прохожая, которая вызвала ей такси домой.

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Дома у Татьяны температура поднялась под 40. На второй день ей стало лучше, но вечером снова вызвали “скорую“. В больнице сказали, что плод погиб на 23-й неделе, поэтому Татьяне хотели вызвать искусственные роды. Во время этого процесса женщина скончалась.

Татьяна Пименова была родом из Волгоградской области, а в Крым переехала к своему гражданскому мужу.

Ее семья обратилась к юристам и написала заявление на сотрудников больницы. Родственники Татьяны Пименовой ожидают, когда им отдадут тело женщины для похорон на родине. Потом мать и отец планируют вернуться в Крым, где будут добиваться справедливого разбирательства по делу о смерти дочери.

Напомним, 12 января в России из окна роддома выпала роженица.