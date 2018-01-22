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На мороз в одних тапочках: В Крыму умерла беременная, выгнанная ночью из больницы

Комментариев: 12
Татьяну Пименову с температурой выставили на улицу в три часа ночи, на ней была только тонкая пижама, пуховик и шлепанцы.
Татьяна Пименова не дожила до своего 22-летия всего пять дней
Татьяна Пименова не дожила до своего 22-летия всего пять дней
primechaniya.ru

В аннексированном Крыму в городе Симферополь умерла беременная гражданка России Татьяна Пименова. Медики из больницы им. Семашко выгнали ее ночью на мороз в одних тапочках.

Об этом сообщает местное издание Примечания.

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21-летняя девушка, обратилась к врачам с жалобой на высокую температуру. Ей поставили предварительный диагноз – ОРВИ и подозрение на почечную недостаточность или пневмонию.

Но девушка оказалась на улице из-за того, что у нее не было необходимых документов (вероятно, отсутствие полиса ОМС и паспорта) и денег. 

Беременную женщину выставили на улицу около 03:00 под предлогом “мы тоже люди, нам спать нужно“. На тот мемент она была одета в тонкую пижаму, пуховик и шлепанцы. Телефон разрядился, поэтому позвонить родственникам она не могла. Спустя час девушке помогла прохожая, которая вызвала ей такси домой.

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Дома у Татьяны температура поднялась под 40. На второй день ей стало лучше, но вечером снова вызвали “скорую“. В больнице сказали, что плод погиб на 23-й неделе, поэтому Татьяне хотели вызвать искусственные роды. Во время этого процесса женщина скончалась.

Татьяна Пименова была родом из Волгоградской области, а в Крым переехала к своему гражданскому мужу.

Ее семья обратилась к юристам и написала заявление на сотрудников больницы. Родственники Татьяны Пименовой ожидают, когда им отдадут тело женщины для похорон на родине. Потом мать и отец планируют вернуться в Крым, где будут добиваться справедливого разбирательства по делу о смерти дочери.

Напомним, 12 января в России из окна роддома выпала роженица.

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Теги: Крым, беременность, Симферополь, женщина, врачи, умер, беременность и роды
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Комментариев (14)
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Боцман_Кобза    22.01.2018, 13:09
Оценка:  -1
Боцман_Кобза
Еще у одной сбылась многовековая мечта - умереть в России.
msaxxter    22.01.2018, 13:09
Оценка:  -3
msaxxter
Решили взять пример с киевских"эскулапов",кот орые отказали мужчине в медпомощи и тот умер на улице.Замяли уже дело?
krolikoffnеt    22.01.2018, 13:17
Оценка:  -1
krolikoffnеt
Киселев, такой киселев ...
Боцман_Кобза    22.01.2018, 13:08
Оценка:  +1
Боцман_Кобза
Лучше бы ее спасали, чем диверсанта.
Шкиряк_и_Зорин    22.01.2018, 13:07
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорин
Русский мир - бессмысленный и беспощадный!
Игорь!    22.01.2018, 12:42
Оценка:  +7
Игорь!
В больнице же обьяснили, что хотят спать. А женщину отправили собирать камни. Русские своих не бросают.
Бувший_східняк    22.01.2018, 12:40
Оценка:  +5
Бувший_східняк
Я же говорю, русские своих не бросают.
Splash_in_water    22.01.2018, 12:36
Оценка:  +4
Splash_in_water
То є поганий россійський мир . Россійсткий мир несумісний з життям.
Хулиганка*    22.01.2018, 13:03
Оценка:  -1
Хулиганка*
Ну, конечно, у нас такого случится не может, особенно после мед.реформы.
krolikoffnеt    22.01.2018, 13:07
Оценка:  0
krolikoffnеt
У нас такого физически быть не может. У нас в начале медпомощь оказывают, а потом в паспорт смотрят. На россии в начале паспорт, а потом помощь. Если ты не гражданин , или не из этого округа, никакой медпомощи тебе никто оказывать не будет. Можеш хоть помереть под кабинетом врача.
krolikoffnеt    22.01.2018, 13:10
Оценка:  -1
krolikoffnеt
Жертвками такой медицины становятся даже депутаторы госдумы. Три года назад какой то депутатор разбился на джипе в районе краснодара. Больницы краснодара его не приняли - не местный . Спец рейс самолета привез его на москву по месту прописки, но пока его везли - он впал в кому и помер .
msaxxter    22.01.2018, 13:15
Оценка:  -2
msaxxter
кроликовнет,у вас на канаде может такого и нет,а у нас в Украине подобных случаев масса.Тяжело вам видимо там,на чужбине,приезжайте к нам,посмотрите как живут украинцы.
krolikoffnеt    22.01.2018, 13:17
Оценка:  0
krolikoffnеt
msaxxter - у вас лексика типичного жителя тулы. Ну какой вы украинец
LifeStriker    22.01.2018, 12:32
Оценка:  +8
LifeStriker
Фашисты!
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