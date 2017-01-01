Татарина Кадырова судят за пост "Крым - это Украина"

Речь идет о крымском татарине Сулеймане Кадырове, который разместил в соцсети сообщение такого содержания; оккупанты в Крыму судят его именно за это.

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Сегодня, 22 января, суд оккупантов на захваченном Россией Крымском полуострове может вынести решение по сфабрикованному делу против крымского татарина Сулеймана Кадырова, который у себя в Facebook написал, что “Крым - это Украина“. Об этом сообщил крымский журналист агентства Радио Свобода Антон Наумлюк.

“Сулейман Кадыров в суде. Обвиняется в призывах к нарушению территориальной целостности России за комментарий в Facebook: “Крым - это Украина, всегда есть и будет“, - пишет он.

Как уточнил журналист, Сулейманов не отрицал, что это была его страница в соцсети, “поэтому запроса в Facebook не было“. “Был только запрос в Mail.ru о его электронной почте. На который российская компания быстро ответила положительно. Не имейте почты на российских почтовиках“, - предостерег Наумлюк.

В ответ на вопрос пользователя, “то есть вариант с тем, чтобы сказать “это не моя страница“ пока еще работает?“, освещающий события в Крыму журналист ответил: “Теоретически, да. Фейсы сделают запрос в Facebook, который их, скорее всего, пошлет. В отличие от ВКонтакте. Но для суда такая позиция не очень“.

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“В данном случае никто не спорит о принадлежности страницы, а в качестве доказательства, что комментарий разместил именно этот человек, предъявляется, что его телефон в момент размещения был там же, где компьютер. Такое себе по убедительности доказательство, но в российском суде работает“, - пояснил Наумлюк.

Напомним, заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз считает, что Украина вернет Крым тогда, когда украинцы будут готовы отдать за Крым свои жизни.