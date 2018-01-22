Сепаратисты ДНР прислали требования оператору Vodafone

Боевики отправили администрации компании Vodafone обращение, в котором просят прислать специалистов для налаживания связи.

В ДНР требуют, чтобы Vodafone оплатила электроэнергию obozrevatel.com

ДНР требует от Vodafone оплачивать потребленную электроэнергию и прислать специалистов для технического обслуживания оборудования.

Об этом говорится в “официальном“ обращении “министра связи“ ДНР Яценко в адрес украинского оператора, сообщает ОстроВ.

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Кроме того, “министр“ просит Vodafone оказать техническую помощь в восстановлении связи на подконтрольной сепаратистам территории.

“Учитывая тот факт, что Vodafone закрыл доступ оставшемуся техническому персоналу бывшего МТС-Украина к своему оборудованию, а также в связи с тем, что эти оставшиеся специалисты не в состоянии решать сложные коммутационные задачи, просим компанию Vodafone прислать персонал для аудита технического состояния и запуска сети на территории ДНР“, - написано в заявлении.

Кроме того, Яценко настаивает на том, чтобы украинская компания оплачивала потребленную ею на территории ОРДО электроэнергию.

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“Обращаем внимание, что представителям украинского оператора необходимо проработать ряд административных вопросов с субъектами хозяйствования Республики, в частности, вопрос оплаты электроэнергии. Министерство связи не может производить оплату коммунальных услуг за эксплуатацию коммутационных узлов Vodafone из бюджета Донецкой Народной Республики“, - отметил “министр“.

Как сообщалось, ранее в ДНР не дали гарантий безопасности для восстановления связи.

Напомним, 11 января в ДНР и ЛНР пропала мобильная связь оператора Vodafone. Причиной тому стало повреждение оптоволоконного кабеля.