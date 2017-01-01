В Луцке пьяный с ружьем устроил "охоту", стреляя по людям

За хулиганскую выходку мужчине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

В Луцке на улице Ланова в ночь на 22 января, сотрудники полиции задержали 53-летнего жителя в состоянии алкогольного опьянения, который на улице города стрелял из охотничьего ружья в сторону людей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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На место происшествия сразу прибыли патрульные полицейские и сотрудники КОВД (Корпус Оперативно-Внезапного Действия). Также на месте работала следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического отдела.

В результате проведения спецоперации сотрудники КОВД задержали правонарушителя. Охотничье ружье ТОЗ-63 изъяли. Пострадавших нет. В ходе операции огнестрельное оружие полицейские не применяли.

“Сведения следователи внесут в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганстве. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы“, - уточнил начальник полиции Волынской области Петр Шпига.

У преступника изьяли патроны vl.npu.gov.ua

Напомним, сегодня в Бердянске при задержании преступник подорвал себя грнатой и ранил троих полицейских.