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Германия передала ГСЧС 10 уникальных аварийно-спасательных машин

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Украинским спасателям передали машины САРМ-Л, с целью повышения эффективности работы.
Еще 5 единиц техники будет поставлено весной
Еще 5 единиц техники будет поставлено весной
giz.de

Германия предала Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям 10 специальных аварийно-спасательных машин легкого типа САРМ-Л.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на официальное представительство GIZ GmbH.

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“Чтобы повысить эффективность работы спасателей и сократить время прибытия на место ДТП, правительство Германии в рамках проекта Поддержка Украины в управлении чрезвычайными ситуациями передало ГСЧС через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 10 специальных аварийно-спасательных машин легкого типа САРМ-Л“, - сообщает пресс-служба GIZ GmbH.

Спецавтомобили были разработаны специально для ГСЧС и к весне 2018 года ожидается поставка еще пяти единиц техники.

Автомобили оснащены специальным гидравлическим и пожарно-спасательным оборудованием, отвечающим европейским стандартам.

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Они могут быть использованы для оповещения населения, организации радиосвязи в радиусе 20 км, тушения пожара и предоставления доврачебной помощи пострадавшим.

Новые аварийно-спасательные машины заработают на наиболее опасных участках дорог в Мариуполе, Борисполе, Лисичанске, Лубнах, Харькове и Киеве.

Напомним, 19 января украинским правоохранителям передали 400 лифтбэков Skoda Rapid, собранных на предприятии Еврокар в Закарпатской области. Ранее в декабре 2017 года правительство Японии передало современную саперную технику Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Теги: Германия, ГСЧС, спасатели, машины, САРМ-Л
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