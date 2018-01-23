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Украина договаривается о бойкоте ЧМ-2018 - Климкин

Комментариев: 12
Идут переговоры об организации бойкота ЧМ-2018 как с национальными футбольными федерациями,так и с ультрас.
ЧМ-2018 запланирован в России запланировано с 14 июня по 15 июля
ЧМ-2018 запланирован в России запланировано с 14 июня по 15 июля
66.ru

Представители Украины проводят переговоры о возможности бойкота чемпионата мира по футболу в 2018 году в России или организации протестов в рамках этого спортивного турнира.

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Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Интерфакс-Украина.

“Мы разговариваем с разными федерациями, могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов касательно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы, или бойкотируя этот чемпионат или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России“, – заявил Климкин в Киеве на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам на 2018 год.

Министр подчеркнул, что переговоры ведутся отдельно с федерациями и организациями футбольных фанатов.

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Как известно, в Москве опасаются, что ЧМ-2018 может не состояться в России. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в подготовке кампании по срыву турнира.

Напомним, проведение чемпионата мира по футболу в России запланировано с 14 июня по 15 июля нынешнего года.

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Теги: футбол, ЧМ-2018, чемпионат мира по футболу, Климкин, бойкот
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Комментариев (12)
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gdessaxx    23.01.2018, 00:45
Оценка:  -1
gdessaxx
Клим снова осушил стакан ядрёного пойла.И видимо,не один стакан...
VikaGraum    23.01.2018, 00:19
Оценка:  -2
VikaGraum
Простите, но как собираются бойкотировать ЧМ фанатские орг-ции страны, которая на ЧМ просто не пробилась? Это прямо как забастовку устроить после того, как на работу не приняли)))
Yzenykkrasavchik    23.01.2018, 00:19
Оценка:  -2
Yzenykkrasavchik
Однозначно я еду на ЧМ2018 возьму баннер Климкин пуп земли
STROLG    23.01.2018, 00:19
Оценка:  +2
STROLG
смотри чтоб ты 20 лет на голеррах не уярил
UTC3    23.01.2018, 00:18
Оценка:  -2
UTC3
Так уже пробойкотыровали прос...ав отборочные матчи. Уже можно и не бойкотировать )
Шкиряк_и_Зорин    23.01.2018, 00:18
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорин
Интересно, а Климкин напрямую с ультрас договаривается или через Геращенко?
whitewo    23.01.2018, 00:18
Оценка:  -4
whitewo
На самом деле - это выглядит жалко.
Бойкот (перенос в другую страну) чемпионата обсуждался ранее, но из за рисков судов - ее отмели.
Я так понимаю речь идет о бойкоте чиновников федераций футбола по билетным квотам. Но дело в том что их скорее всего уже распределили и никто ничего не вернет
Woodbrother    23.01.2018, 00:18
Оценка:  0
Woodbrother
Не надо ничего бойкотировать. Жители Запада, попав в поганый и кровожадный русский мир сами на собственной шкуре поймут, зачем россию надо давить санкциями.
UTC3    23.01.2018, 00:18
Оценка:  +2
UTC3
как в 2014 на Олимпиаде ? Или каждый год на Формуле 1 ?
RomaCrimea    23.01.2018, 00:18
Оценка:  0
RomaCrimea
А чо тогда отборочные матчи играли?
стахановец19    23.01.2018, 00:18
Оценка:  0
стахановец19
договариваются с федерациями таких стран как сан- марино, гибралтар, грузия, литва, и другими супер футбольными державами
Gidnyk    23.01.2018, 00:18
Оценка:  +3
Gidnyk
Чугункин ты совсем дебил? Какие политические вопросы будут поднимать фанатские организации на ЧМ? При чем тут политика к футболу. Про статью УК подстрекательство к беспорядкам тоже, наверное, не слышал? А вообще то, интересно было бы посмотреть на те сборные, которые откажутся ехать на ЧМ.
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