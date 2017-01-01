В Измаиле масштабные отключения электричества

На прошлой неделе стихия уничтожили десятки электрических опор. Мэр Андрей Абрамченко подчеркнул, что такой катастрофы в энергетике не было никогда.

В городе Измаил Одесской области зафиксированы серьезные перебои с электроснабжением. В связи с перегрузкой на подстанции весь город оказался отключен. Затем электроснабжение было возобновлено, но через два часа произошло повторное аварийное отключение.

Об этом сообщил мэр города Андрей Абрамченко на своей странице в Facebook.

По его словам, в связи с понижением температуры в ближайшие дни до -10 градусов, отключений электроэнергии станет больше, причем определить их график пока невозможно. Абрамченко рассказал, что сейчас город питается по временной схеме с резервной линии.

"Для того, чтобы нам обеспечить более стабильное энергоснабжение, необходимо запитать по высоковольтной линии 35кВ вторую подстанцию – Эталон. Сегодня это пока не получается", – сообщил он.

По словам мэра, те дома, которые невозможно отключить от котелен, запитываются бесперебойно, но таких зданий в городе немного. Сейчас отключения применяются с целью ограничения нагрузки.

"С понижением температуры до -10 градусов, если нам не удастся запустить линию Выставка-Измаил отключений будут еще больше. Я предупреждаю заранее", – добавил градоначальник.

Отмечается, что от подстанции Арциз до подстанции Выставка в Измаиле питание не идет. Ремотные работы ведутся, но на полную ликвидацию последствий стихии и восстановление поврежденной линии уйдет по меньшей мере две недели – стихия уничтожила более двух десятков электрических опор.

"Такой катастрофы в энергетике здесь не было никогда", – резюмировал мэр Измаила.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе в Одесской области были обесточены более 530 населенных пунктов, в том числе и Измаил.